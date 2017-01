MINI John Cooper Works Cabrio, un caprici d'estil i potència

Els cotxes britànics històricament han estat vehicles amb personalitat, bonics i de caprici. El MINI John Cooper Works Cabrio respon a la perfecció a l'etiqueta que generalitza els cotxes britànics.

Fins ara MINI no havia preparat mai un descapotable tan potent, tan ràpid, tan dinàmic –ni tan car–. El flamant MINI John Cooper Works Cabrio és un descapotable realment únic, destinat a un públic no gaire nombrós però molt exigent que vol associar la versió superior del MINI amb les sensacions de conduir a cel obert.

Ara fa uns mesos vam poder provar la versió Cabrio del Cooper S, l'esglaó immediatament inferior al John Cooper Works, i ens va encantar, fins al punt d'atorgar-li la puntuació màxima, de cinc estrelles. Per contra, aquesta versió superior no ens ha enamorat de la mateixa manera que el seu germà petit.

Una estètica poc diferenciada

El MINI John Cooper Works Cabrio és pràcticament idèntic al Cooper S Cabrio. De fet, tan sols el diferencien algunes subtileses estètiques, com l'absència de llums antiboira davanters per separat al frontal, i unes entrades d'aire inferiors sobredimensionades. A més, la franja de la calandra que presideix el frontal del MINI John Cooper Works és de color vermell, com els retrovisors de les versions més picants de la gamma.

Si a la part frontal del vehicle les diferències són mínimes, a la part posterior encara són més subtils, ja que tan sols el diferencien del model immediatament inferior dues falses sortides d'aire posteriors. Això sí, el MINI John Cooper Works Cabrio disposa d'unes exclusives llandes de 17 polsades i uns frens de disc ventilats signats per Brembo.

Pel que fa als interiors, el MINI John Cooper Works Cabrio no disposa de cap element exclusiu diferenciador de la resta de la gamma més enllà dels seients tipus baquet amb el logo John Cooper Works, també presents als passos de porta o a la instrumentalització del vehicle.

Això sí, la nostra unitat de premsa disposava també de motllures interiors cromades, consola de dos colors i volant especial, extres de què no disposen les versions de sèrie. La nostra unitat equipava també el paquet Driving Assistant, Head-up Display, càmera de visió posterior i assistents a l'aparcament. Amb tot aquest equipament, el nostre el MINI John Cooper Works Cabrio incrementa el preu fins als 43.384 euros, mentre que un Cooper S amb el mateix equipament es 'conforma' amb poc més de 32.000. Val la pena, el sobrecost de 10.000 euros?

Un cotxe esportiu o de passeig?

L'actual generació del MINI John Cooper Works és la més potent de la història, gràcies al motor de benzina TwinTurbo de 2 litres de cilindrada –que comparteix amb el Cooper S– i que distribueix 231 cavalls i 320 newtons per metre de parell a partir de les 1.250 revolucions.

En el cas de la nostra unitat de premsa, el propulsor estava associat a un canvi automàtic esportiu Steptronic de 6 velocitats amb lleves al volant i mode seqüencial a la palanca de canvis.

Amb un pes de 1.395 quilos (la versió Cabrio pesa 1.395 quilos, 115 més que la versió 'hatchback' o compacta), el MINI John Cooper Works Cabrio promet accelerar de 0 a 100 en 6,5 segons i un consum de 5,9 litres als 10 quilòmetres.

Sabent totes aquestes xifres, queda clar que el MINI John Cooper Works Cabrio és un atleta pur, un petit esportiu pensat per gaudir-ne a cel obert. Amb tot, si realment volem un cotxe esportiu, la versió estàndard del MINI John Cooper Works costa entre 4.000 i 5.000 euros menys i, com que no pesa tant, permet millors prestacions i sensacions al volant si en volem gaudir en un circuit. I si busquem un cotxe de passeig, amb estètica 'chic' i retro, les versions Cooper o Cooper S Cabrio s'adaptarien molt més bé a les nostres necessitats.

Si busquem un esportiu pur, la versió estàndard és més ràpida, i si volem un cotxe de passeig, el Cooper S s'ajusta més a les nostres necessitats

Malgrat tot, un cotxe que no et deixarà de fer somriure

Vol dir això que el MINI John Cooper Works Cabrio és un mal cotxe? No, de cap manera. No hi ha cap vehicle urbà o utilitari descapotable comparable al MINI John Cooper Works Cabrio: els Fiat 500 o DS3 Cabrio no disposen de mecàniques d'aquest nivell, i el concepte del Mazda MX-5 és força diferent del del MINI John Cooper Works Cabrio.

Com la resta de la gamma MINI, el John Cooper Works Cabrio disposa de tres modes de conducció (Sport, Mid i Green) i, com la resta de models Cabrio, pot accionar el mecanisme del sostre retràctil en només 18 segons amb el cotxe en marxa, sempre que no superi els 30 quilòmetres per hora.

Així doncs, què té d'especial el MINI John Cooper Works Cabrio? En primer lloc, disposa d'una acurada i exclusiva posada al punt de les suspensions, que a MINI en diuen 'suspensió esportiva'. A aquesta suspensió més aviat dura i seca hi cal sumar una direcció precisa, comunicativa i directa, que fan que la comunió entre cotxe, conductor i asfalt sigui total.

En segon lloc, el motor de 2 litres emet un so preciós, profund metàl·lic i envoltant que ens regala una experiència de primer nivell, especialment quan retirem la capota i conduïm a cel obert. La sensació de deixar-se acaronar pel sol mentre els tubs d'escapament et regalen el petarrelleig a cada reducció o quan aixequem el peu del pedal del gas és absolutament fantàstica.

El maridatge del motor i el canvi Steptronic de 6 velocitats també és magnífic i extreu la millor essència del petit esportiu britànic fent-lo pujar de voltes amb moltíssima facilitat i estirant-se fins al llindar de la zona vermella del tacòmetre, al voltant de les 6.500 revolucions.

Enfilar una carretera de revolts amb el MINI John Cooper Works Cabrio és una experiència realment única, ja que el petit britànic s'aferra a cada revolt amb molta seguretat, cosa que permet un pas per corba i una acceleració realment alts. Gràcies a la direcció ràpida i directa, el MINI John Cooper Works Cabrio respon immediatament a les ordres del conductor només d'insinuar-ho al volant, i els frens Brembo aturen amb facilitat el vehicle.

Queden molt pocs vehicles capaços de fer-nos sentir pessigolles a l'estómac a cada revolt i dibuixar-nos un somriure al vent cada cop que sentim el so del motor, i sens dubte el MINI John Cooper Works Cabrio n'és un. Si realment val la pena assumir la diferència respecte a les versions Cooper S Cabrio o John Cooper Works estàndard (no descapotable), ja respon al gust o desig de cadascú. Perquè el MINI John Cooper Works Cabrio és precisament això, un caprici passional, que no respon a cap lògica racional.