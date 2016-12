Provem el BMW M2, adrenalina i diversió al volant

Tenint un avi com el BMW 2002 Turbo i un pare com el BMW Sèrie 1M, el BMW M2 no ho tenia gens fàcil per ser el millor compacte esportiu cupè bavarès de la història, i més quan a la mateixa marca hi figura un dur rival, l’M4.

Però el model d’accés a la gama M juga a la seva pròpia lliga. És vint centímetres més curt que el seu germà gran, l’M4 (4,47 m. contra 4,67m.) i té una diferència de preu determinant: mentre que l’M4 arrenca en 92.300€, l’M2 ho fa en 62.900€.

I en què es noten aquests 30.000€ menys? Principalment en alguns elements d’equipament com els retrovisors específics, l’equip de so Harman/Kardon (que equipava la nostra unitat i està disponible com a extra per 972€), la suspensió ajustable o altres ajudes a la conducció que sí poden equipar els seus germans grans. Però tenim una bona notícia: no són necessaris per gaudir del cotxe en l’ús pel qual ha estat dissenyat.

Estèticament el cotxe és realment espectacular. Gràcies a les nervadures marcades, al frontal agressiu i als passos de roda posteriors dimensionats, l’M2 es veu força ample i musculós, però en cap moment dóna la sensació d’estar recarregat.

Les llandes de 19 polsades són de sèrie i el color metal·litzat (Long Beach Blau) que llueix la nostra unitat és opcional (850€), com també ho són els colors gris i negre. El color blanc és l’únic que no té cap sobrecost.

El disseny interior gairebé no es diferencia del d’un M235i, i coma bon BMW que és tot està al seu lloc i té una disposició pràctica i efectiva. A més la posició de conducció és molt bona i els seients recullen bé el cos en conducció ràpida. A l’interior només se li podria posar un però: alguns plàstics que imiten la fibra de carboni visualment no estan al nivell d’un cotxe que val 62.900€.

Un M dels de tota la vida

Pel que fa al rendiment, l’M2 munta un propulsor de 6 cilindres en línia de 3 litres de cubicatge turboalimentat i un total de 370 cavalls de potència a 6.500rpm, oferint un parell de 465Nm disponible des de només 1.400rpm. Això, sumat a un escapament posat a punt per BMW M, fan del motor una delícia de so i empenta. Tot això es tradueix en una acceleració de 0 a 100 en tan sols 4,3 segons i una velocitat punta autolimitada de 250 km/h (270 km/h si s’equipa el paquet opcional “M Drivers Package”).

De sèrie munta un canvi manual de sis velocitats, però la nostra unitat incorporava un canvi automàtic de doble embragatge DKG de set velocitats (que té un sobrecost de 4800€) de funcionament força ràpid i que permet estirar el motor fàcilment fins les 7000 voltes.

Amb un motor potent i un canvi ràpid, arriba el moment de comprovar de què és capaç aquest cotxe. El xassís aconsegueix que pràcticament vagis sobre rails i la direcció –amb un tacte molt directe i ràpid– ajuda molt a l’hora de guiar el cotxe justament allà on vols anar. Per la seva banda, la suspensió mostra un tarat sec, però no per això dur o incòmode.

L’entrega de potència és lineal però contundent, i els modes de conducció permeten portar el cotxe molt ràpid gairebé sense adonar-se’n. El mode “Sport” té una configuració pensada per evitar que la situació es descontroli però sense perdre el comportament esportiu, el mode “Sport+” és encara més permissiu però continua garantint el control en tot moment, i a partir d’aquí sempre està l’opció de desconnectar totes les ajudes i tractar de domesticar els 370 cavalls que eroga el seu motor.

El tacte dels frens de la nostra unitat era millorable, produint-se algunes vibracions a l’hora de frenar. Tant en una frenada contundent com en una frenada normal, el tacte no transmetia tota confiança, però això té més a veure amb un defecte de la nostra unitat en concret que no pas en el model en sí, que amb uns frens de ventilats de 380mm davant i 370mm darrera no és gens sospitós de no oferir una bona frenada.

Finalment pel que fa a consums, tot i homologar 7,9 litres als 100 quilòmetres (8,5 en el cas de la versió manual) en un ús normal és complicat baixar-lo de 10 litres. En tot cas, aquest element no hauria de ser determinant a l’hora de plantejar-se la compra d’un model tan esportiu com és aquest M2 de 370 cavalls.