Abarth 124 Spider, l’elegància esportiva per antonomàsia

La tradició automobilística d’Itàlia dóna per escriure capítols i capítols d’una història que és a parts iguals apassionant i passional, doncs si els vehicles italians destaquen per alguna cosa és pel seu disseny i pel seu aspecte esportiu però elegant. La marca italiana Fiat va presentar l’any 2015 al saló de Los Ángeles un model molt especial, la reedició del mític 124 Sport Spider, que sortiria a la venda el passat 2016 precisament cinquanta anys després de la presentació del model original.

El Fiat 124 Spider està basat en la plataforma del Mazda MX-5 que ja vam provar a l’Ara Motor, però respecte del model japonès modifica el motor i el disseny, inspirat clarament en el 124 clàssic de l’any 1966. La idea del Grup FCA era reeditar un model que va obtenir molts èxits principalment a Estats Units, i en associar-se amb Mazda podia permetre’s aquesta fita econòmicament parlant. D’altra banda la marca japonesa Mazda també es va beneficiar d’aquest acord que des del primer moment estava cridat a ser un èxit.

Doncs bé, de la mateixa manera que l’any 1972 la companyia Abarth va desenvolupar una versió esportiva del 124 Sport Spider, al Saló de Ginebra de l’any 2016 la pròpia Abarth presentà un nou model esportiu basat en el Fiat, l’Abarth 124 Spider.

Aquest nou model es fabrica a la planta d’Hiroshima on també es produeix l’MX-5, però un cop acaba la construcció es trasllada a la planta italiana de Mirafiori per tal que els enginyers de la marca de l’escorpí acabin de posar a punt el cotxe, amb un aspecte i comportament més esportiu del que tot seguit en parlarem.

ESTÈTICA EXTERIOR I INTERIOR

La idea de Fiat era la de dissenyar un cotxe el més fidel possible al model clàssic, i com és habitual en les marques italianes se’n van sortir amb nota. Si aquesta feina ja de per sí és lloable potser encara ho és més la d’Abarth, ja que ha aconseguit modificar el disseny del 124 fent-lo més esportiu però sense perdre en cap moment l’elegància del model en el qual es basa.

Perquè si ens mirem l’Abarth podem dir sense por a equivocar-nos que és un cotxe bonic però alhora esportiu. El disseny general compartit amb el Fiat fa que llueixi com un descapotable biplaça amb capota de lona i un llarg frontal que desprèn elegància, però la posada a punt d’Abarth li dóna un toc “picant” que ja a simple vista és una declaració d’intencions.

Així, els para-xocs tenen un disseny més esportiu i juntament amb els retrovisors estan pintats en un color específic, el capó i el maleter estan acabats en un color negre mat, les llandes de 17 polzades estan pintades en color antracita, i a simple vista es poden veure uns frens signats per Brembo i un escapament que disposa de quatre sortides, el so del qual és senzillament impressionant.

Es poden escollir entre cinc colors de carrosseria, però tots ells comparteixen el capó i maleter negre mat. El de les imatges és un preciós “Vermell Costa Brava 1972” que combinat amb el color negre aporta un aspecte esportiu amb el que no són pocs els curiosos que es miren el cotxe als semàfors o fins i tot es fan fotos quan està aparcat al carrer.

El disseny interior és bàsicament el mateix que el de l’MX-5 i, en conseqüència, igual que el del Fiat 124 Spider –de fet fins i tot el sistema multimèdia es compartit entre els tres models-, però Abarth aporta el seu toc d’esportivitat en incorporar detalls com zones de la tapisseria en Alcàntara, un rivet vermell en la part superior del volant, comptavoltes i costures en color vermell, uns seients específics amb brodat Abarth i una placa numerada amb la unitat concreta del model.

D’altra banda el maleter, tot i que segurament no sigui un aspecte excessivament important en un cotxe així, cubica uns aprofitables 140 litres que semblen més grans del que la xifra ens diu.

Un aspecte destacable del 124 Spider és la posició de conducció que, gràcies a la regulació dels seients, és gairebé perfecta. A més la capota de lona, -que aïlla prou bé del so exterior- no representa un problema per aquells que mesurin menys d’1,85 metres i el seu accionament manual representarà, en el pitjor dels casos, un temps de deu segons.

La distribució de motor central davanter, tracció posterior, seients que subjecten molt bé el cos i centre de gravetat baix –de tan sols 38,5 centímetres d’alçada- fan que l’experiència de conducció sigui molt plaent, la qual cosa es combina amb els detalls esportius que comentàvem per, senzillament, sentir-se molt còmode al volant i no voler-se baixar mai del cotxe.

Això sí, el preu final no és un dels seus millors atributs –se situa en 40.000 euros per la versió manual i 42.000 per la versió automàtica- i a més elements com el navegador, els fars full LED, els sensors d’aparcament o el sistema de so signat per BOSE són opcionals i encareixen una tarifa que ja de per sí és elevada. Per fer-se una idea, el Fiat 124 Spider més barat té un preu de 26.500 euros i l’MX-5 arrenca en 25.550 euros.

MECÀNICA

Com hem comentat, un dels aspectes que canvien respecte el Fiat 124 Spider és el motor. Si bé el bloc 1.4 MultiAir amb quatre cilindres és compartit entre tots dos germans, la posada a punt en l’Abarth és diferent i, en conseqüència, les prestacions també canvien. El motor del Fiat desenvolupa 140 cavalls i un parell de 240 NM mentre que el de l’Abarth arriba fins als 170 cavalls i els 250 NM de parell gràcies principalment a un turbo Garret de gran mida. Com a anècdota, la potència específica del 124 Spider és de 124 cavalls/litre.

Però probablement l’aspecte més sorprenent del motor sigui la capacitat que han aconseguit desenvolupar els tècnics d’Abarth per obtenir un so tan espectacular basant-se en un motor de tan sols 1,4 litres de cilindrada. L’escapament –anomenat Record Monza i fabricat artesanalment per la marca de l’escorpí- no només millora l’estètica del cotxe sinó que aporta una banda sonora greu i contundent que fa que tothom es giri encuriosit per tractar d’esbrinar quin cotxe tenen davant. Això sí, com en qualsevol cotxe amb un motor amb una cilindrada relativament baixa i quatre cilindres, l’escapament té tota la responsabilitat a l’hora d’aportar un so encisador, ja que el so del propulsor en sí no és gaire suggeridor.

El cert és que el so que podem escoltar no fa pensar en cap moment que ens trobem davant d’un motor 1.4 de 170 cavalls, però el pes de tan sols 1060 quilos –que atorga al 124 una relació pes-potència de 6,2kg/cv-, juntament amb una posada a punt extraordinària fan que les prestacions finals siguin més que correctes en un vehicle d’aquestes característiques.

El 0-100km/h s’assoleix en tan sols 6,8 segons i la velocitat màxima se situa en 232 km/h amb un consum que, tot i que no sigui l’aspecte més important a l’hora de parlar d’un cotxe com aquest, es mostra força contingut si practiquem una conducció eficient però es dispara fins als 10-12 litres als 100 quilòmetres en conducció esportiva.

DINAMISME

Però parlem del comportament dinàmic, la mare dels ous en un cotxe com aquest. Si el Fiat 124 Spider és un roadster concebut bàsicament per gaudir de la conducció de manera relaxada, el plantejament de l’Abarth és diferent, doncs la marca sempre ha sigut l’encarregada de posar a punt esportivament parlant als models que prepara i en aquesta ocasió la intenció no ha canviat gens ni mica.

El nou Abarth 124 és tan bonic i especial que la gent s'atura i es fa fotos amb el cotxe, fins i tot en moviment

Al tub d’escapament esportiu, les pinces davanteres Brembo d’alumini ventilades amb quatre pistons que abracen discos de 280 mil·límetres i les llandes de 17 polzades amb pneumàtics en mesura 205/45 R17 que comentàvem abans, Abarth incorpora també uns amortidors Bilstein, una suspensió frontal de doble molla i posterior de cinc braços Multilink amb barra estabilitzadora en tots dos casos, un diferencial autoblocant específic i un selector de mode de conducció.

Amb aquesta carta de presentació és de suposar que la part més divertida del 124 Spider és escollir una carretera ben plena de revolts, obrir la capota, seleccionar el mode Sport –que modifica el rendiment del motor, la direcció assistida i el comportament de la caixa de canvis automàtica en cas d’equipar-la- i disposar-se a gaudir d’una conducció real, amb una bona connexió entre conductor-cotxe-carretera i un nivell de control sobre la situació elevat en tot moment. La nostra unitat disposava d’una caixa automàtica de sis velocitats amb lleves en el volant amb un nivell de connexió amb la conducció que, tot i que segurament serà inferior que el que pot oferir la caixa manual, és força acceptable.

Així, en sortir a la carretera l’Abarth demostra ser un cotxe molt ràpid amb el que les acceleracions fan que de seguida s’hagi de prémer el pedal de fre perquè s’aproxima el següent revolt, feina fàcil gràcies a una frenada contundent i molt dosificable amb un tacte del pedal dur però que transmet en tot moment un molt bon feeling d’allò que està passant a l’asfalt.

Un cop ens trobem al revolt comprovem que el diferencial permet accelerar gairebé a fons abans de la sortida i el control d’estabilitat evitarà qualsevol moviment incontrolat de la part posterior, però ràpidament el cotxe aporta confiança al conductor i convida a desconnectar el control. Es podria pensar que desconnectant l’ESP el comportament del cotxe serà molt més nerviós i incontrolable, però res més lluny de la realitat. Fins i tot accelerant amb contundència el cotxe es mostra perfectament controlable i permet jugar amb el tren posterior, però no resulta perillós en cap moment si no és que exigim impossibles al cotxe, en part gràcies a la fantàstica distribució de pes 50:50 que evita inèrcies incòmodes durant la conducció.