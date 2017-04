Volkswagen es podria vendre Ducati

Volkswagen està estudiant la possibilitat de vendre la seva filial de motos Ducati per uns 1.000 milions d'euros, segons informa l'agència Reuters. Adquirida pel grup l'any 2012 per 860 milions, la llegendària marca de Borgo Panigale no ha acabat de fer-se important en el conglomerat industrial del grup VAG tot i els seus bons resultats econòmics.

Una marca rentable Ducati va facturar 731 milions d'euros durant 2016 (un 4'1% més que el curs anterior) i va obtenir un benefici net de 51 milions, cosa que representa un marge operatiu del 7%.

Amb la seva venda, el grup Volkswagen podria acumular fons de reserva per fer front a les milionàries multes procedents dels Estats Units arran de l'escàndol del "Dieselgate" i fer els aprovisionaments necessària per començar a preparar l'electrificació progressiva dels cotxes del grup, un procés que ja no té aturador ni marxa enrere.



De moment el grup VAG ni la consultora Evercore -que ha analitzat l'estat del grup VAG i ha posat damunt la taula la possible venda de Ducati- no han confirmat ni desmentit el rumor. Val a dir que diversos grups industrials asiàtics (indis i xinesos, principalment) haurien mostrat cert interès per l'adquisició de la mítica marca de BorgioPanigale.