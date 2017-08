Així és el nou BMW M5 amb tracció integral

Es presentarà al Saló de Frankfurt el proper mes d'octubre, i no es comercialitzarà al mercat europeu fins al març de 2018, però ja podem explicar-vos com és el nou M5, l'esportiu bavarès definitiu, en paraules de Frank van Meel, màxim responsable de la divisió Motorsport de BMW i pare del primer model amb tracció integral del BMW.

I val dir que l'aposta ha estat atrevida, ja que milers d'aficionats de la marca bavaresa no han vist amb massa bons ulls que el nou M5 incorpori un sistema de tracció integral, considerant poc menys que una traïció al llegat esportiu de BMW aquesta decisió. Res més lluny que la realitat, però. Cal plantar cara al fantàstic Audi RS6 que vam provar i la seva tracció Quattro, i pels que desitgin disposar d'un cotxe de propulsió i desconnectar la tracció integral, tan sols han de petjar un botó.

Una mecànica superlativa

Anem a pams, però. El nou M5 disposa d'un motor V8 amb dos turbos que arriba als 610 CV de potència i 750 Nm de parell associat a un canvi automatitzat de vuit velocitats amb convertidor de parell. Tot i pesar dues tones (homologa un pes en buit de 1.910 quilos), el nouM5 -conegut internament pel codi F90- pot accelerar de 0 a 100 en tan sols 3'3 segons, i promet un consum mixt de 10 litres.

BMW sap que la majoria de clients que compren un M5 no entren en circuit cada diumenge ni ataquen el primer port de muntanya a fons quan surten de la feina, si no que valoren l'oferta tecnològica associada a una berlina elegant, de tall esportiu i potència descomunal per circular amb potència, confort i seguretat per les autopistes d'arreu del món. BMW vol oferir una versió amb tracció integral per facilitar la vida als clients de països freds i plujosos de l'hemisferi nord, on circular amb 600 cavalls de potència en condicions de pluja intensa o neu esdevé una aventura poc suggerent.

En aquest sentit, el nou M5 permet que els compradors que ho desitgin puguin explorar el potencial del seu cotxe seleccionant el mode MDM (M Dynamic Mode) que gestiona el canvi i la resposta del motor per explotar els 610 cavalls del V8 turboalimentant, mantenint un ESP que esdevé molt poc intrusiu, anant al rescat tan sols en les situacions realment límit.

El nou M5 recupera l'essència de Gran Turisme sense perdre el punt “macarra” de les dues generacions anteriors per driftejar a voluntat al polígon de la cantonada

A més el propi cotxe disposa d'un botó per seleccionar quin mode de tracció desitjem en cada moment: 4WD, 4WD Sort o 2WD, que associat al mode MDM, apagant les ajudes electròniques (DSC Off) i gràcies al diferencial posterior fan que aquest M5 es converteixi en una màquina salvatge de derrapar.

Malgrat que BMW encara no ha presentat el nou M5, el seu preu de venda inicial es situarà al voltant dels 130.000 euros pel nostre mercat, i no es pot descartar que en un futur apareguin versions encara més extremes, exclusives i limitades (CS o CSL) de la potent berlina bavaresa.