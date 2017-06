Audi RS6 Avant Performance, un cotxe superlatiu

S'han acabat les discussions de parella sobre quin cotxe s'ha de comprar per encabir-hi tota la família. Audi té la solució per a les famílies que necessiten espai i habitabilitat i no volen renunciar a l'esportivitat i dinamisme d'una bona berlina amb una potència descomunal, tot i que a un preu només apte per a les butxaques més poderoses. La criatura d'Audi és el bestial RS6, la berlina de tall familiar més potent que s'ha fabricat mai.

Tot i que les diverses generacions de l'RS6 són al mercat des de l'any 2002, Audi va decidir reblar el clau l'any passat amb el nou RS6 Avant Performance, el model de la nostra unitat de prova. Aquesta edició especial manté el motor V8 de 4 litres de cilindrada i dos turbocompressors que arriba als 605 cavalls (45 cavalls més que la versió normal) i 750 newtons per metre de parell, associat a un canvi automatitzat Tiptronic de vuit velocitats i el sistema de tracció integral Quattro característic dels d'Ingolstadt.

Amb tot aquest potencial mecànic, l'Audi RS6 Avant Performance és capaç d'accelerar de 0 a 100 en 3,7 segons i de 0 a 200 en 12,1 segons, tot i que gairebé fa 2 tones de pes i 5 metres de llarg. A més, cal destacar que el motor V8 –que comparteix amb el Porsche Panamera i el futur A8– disposa de la tecnologia CoD (Cylinder on Demand), que desconnecta quatre dels vuit cilindres quan no fan falta per a la motricitat del vehicle, sempre en marxes llargues –per damunt de la tercera– i una demanda inferior a la del 30% del parell màxim disponible.

Un llop amb pell de xai?

És difícil que un cotxe de més de 600 cavalls i tracció integral trobi l'equilibri entre elegància, prestacions i funcionalitat, però Audi pràcticament sublima la perfecció amb aquest RS6 Avant Performance.

A primer cop d'ull qualsevol persona s'adona que aquest model no és convencional. Ara bé, a diferència d'altres models més cridaners, tan sols els ulls més experts poden identificar els diversos elements que denoten l'ànima esportiva d'aquesta criatura: llandes de 21 polzades, pinces de fre carbonoceràmiques, tub escapament de doble sortida, difusor posterior, entrades d'aire i retrovisors de fibra de carboni.

Pel que fa als interiors, val a dir que l'Audi RS6 Avant justifica part del seu preu amb l'ús massiu de materials nobles com el cuir i la pell a seients, instruments i consola central, i uns acabats perfectes, ben acabats, ergonòmics i amb una disposició lògica i intuïtiva. A més, els panells de les portes també estan revestits d'acabats en fibra de carboni, en una clara declaració d'intencions.

En allò en què l'Audi RS6 Avant es diferencia de qualsevol esportiu de 600 cavalls i motor V8 –no n'hi tants– és en la capacitat de càrrega i habitabilitat. Les places posteriors són prou amples i còmodes per encabir-hi tres passatgers o dues cadiretes infantils i un adult gràcies als 145 centímetres d'amplada i els 77 de llarg d'aquestes places posteriors.

L'altre punt fort d'aquest familiar esportiu és la capacitat del maleter, que arriba als 565 litres, ampliables a 1.680 si fem abatre els seients posteriors (que s'inclinen electrònicament).

Dr. Jeckyll i Mr. Hyde

Tot i ser un cotxe car, es podria justificar el preu basant-se en el fet que aquest RS6 Avant Performance amaga dues ànimes a dins. Si seleccionem el mode de conducció Auto o Comfort, aquest RS6 Avant Performance es comporta com una berlina 'premium' potent, no gaire diferent d'un A6 normal –model del qual deriva–. D'aquesta manera tenim un cotxe pràctic per viatjar amb la família, amb prou espai de càrrega i potent per avançar sense cap mena de problemes en carreteres nacionals o incorporar-nos amb facilitat a autopistes i autovies.

Si per casualitat, però, decidim seleccionar el mode de conducció Dynamic, el cotxe allibera l'atleta que porta a dins: les suspensions es tornen més rígides, la direcció s'endureix i el so del motor esdevé més profund, metàl·lic i evocador, alhora que ens regala un petarrelleig absolutament embriagador en cada reducció.

De fet, gràcies a les nombroses ajudes en la conducció, la bona gestió de l'electrònica i el 'savior faire' del canvi Tiptronic i la feina dels enginyers a l'hora de repartir pesos i inèrcies sobre el bastidor, és extraordinàriament senzill fer anar aquest RS6 Avant Performance amb seguretat i confiança. A més, enllaçar trams de carreteres revirades amb tota seguretat a un ritme molt àgil és un joc de nens per a aquest RS 6 Avant, que gairebé no mostra inèrcies importants o canvis de pes malgrat les seves importants dimensions.

Val a dir que els frens carbonoceràmics són realment molt útils per aturar el cotxe amb seguretat i rapidesa, un element que ens sembla imprescindible en un cotxe tan potent i d'un pes considerable

Si també per casualitat se'ns acut pitjar amb ganes el pedal d'accelerar amb el mode Dynamic activat i la palanca en mode seqüencial-manual, aquest RS6 Avant Performance alliberarà la potència –que és molta– amb ràbia però sense arribar a comprometre l'estabilitat del cotxe ni mostrar rareses en la direcció ni la suspensió.

Això sí, els 605 cavalls d'aquest RS6 són molts per alliberar-los en una carretera de muntanya convencional i, probablement, el millor escenari per buscar les pessigolles a aquest monstre de l'asfalt és una sessió de tandes al circuit.

Aleshores, quin sentit té comprar un cotxe tan potent per viatjar amb la família si no podem explotar les seves qualitats al cent per cent? Probablement un cotxe de 605 cavalls amb un motor V8 turbo que homologa consums de 13 litres circulant a velocitat legal per una autovia i que supera sense gaires complexos els 20 litres en trams més revirats no és el cotxe més racional del món, però la facilitat d'ús i l'entrega lineal de la seva potència fan que conduir aquest RS6 esdevingui una experiència molt satisfactòria.

Aquest RS6 Avant Performance té pocs defectes. Segurament, però, un d'aquests defectes és l'escàs compromís a l'hora de circular a velocitats molt baixes en trajectes urbans, ja que el potent V8 i la transmissió automàtica ZF de vuit relacions no estan pensats per a recorreguts urbans. I l'altre gran defecte del model és el fet de no incorporar el sistema Audi Virtual Cockpit de què ja disposen els models més moderns de la gamma.

Conclusió L'Audi RS6 és un símbol i un exemple del 'savoir faire' dels d'Ingolstadt. Una berlina de luxe amb capacitat familiar i ànima d'atleta útil per un ús diari i amb prou capacitat per desplaçar-nos amb comoditat, espai i seguretat i que va un pas per davant de la resta de models de la competència. Un conjunt gairebé perfecte pensat per satisfer els conductors més exigents i complir a la perfecció en un ventall de funcionalitats prou ampli.

Preus

L'Audi RS6 és un cotxe molt car, a l'abast de les butxaques més afortunades. La versió estàndard RS6 Avant de 560 cavalls té un preu de 132.800 euros, però la nostra unitat amb paquet Performance i 605 cavalls eleva el preu fins als 143.000 euros. Si a més hi afegim l'assistent d'aparcament Park Assist, l'assistent de canvi de carril Lane Assist, el control de creuer de velocitat adaptativa, les càmeres d'entorn davantera, lateral i posterior, els vidres dobles insonoritzats amb vidres posteriors tintats, els llums Audi Matrix led, el paquet Dynamic Plus –que inclou els frens carbonoceràmics–, el mode de conducció específic Dynamic, el sistema de so Bang & Olufsen i les pinces de fre de color vermell, el preu final de la nostra unitat de prova s'eleva fins als 172.770 euros.