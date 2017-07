Què representen els quatre anells d’Audi?

Si parlem de l’origen d’una marca tan coneguda com Audi el principal protagonista de la nostra història és l’alemany August Horch, qui l’any 1899 va fundar la seva pròpia empresa d’automòbils anomenada Horch i Cie. Motorwagen Werke. Transcorreguts uns anys van produir-se certes diferències amb altres dirigents i el propi Horch va decidir tornar a construir el seu propi camí, però en aquesta nova aventura no podia fer servir el cognom Horch perquè la seva primera empresa disposava dels drets d’ús.

Aleshores Horch va escollir una solució ben curiosa per resoldre aquest problema: no podia fer servir el seu cognom, però sí que podia traduir-lo a un altre idioma i fer servir la paraula resultant. La paraula horch -que en català tindria una traducció similar a “escolta”- en llatí es tradueix com... audi. Així, Horch va nombrar la seva nova empresa amb el nom d’Audi Automobilwerke GmbH, i el problema d’ús del seu cognom estava, en part, solucionat.

Ja tenim el nom, però... i els famosos quatre anells? El cert és que l’origen del famós emblema respon a una sèrie d’aliances que es van produir anys després de la història que hem comentat.

La marca que coneixem actualment com Audi és fruit de la unió de marques com Horch –que va continuar existint malgrat la marxa del seu fundador-, la empresa Audi que acabem d’explicar, DKW i Wanderer.

Aquestes dues últimes es van afegir al projecte d’unió que pretenia fer front a les grans dificultats que suposà la Gran Depressió de 1929, de manera que el 29 de juny de 1932 es produí la gran fusió; les quatre empreses treballarien conjuntament en el que aleshores seria el segon fabricant d’automòbils més gran d’Alemanya, i no només establien una nova denominació (Auto Union AG) sinó que creaven un nou emblema: quatre anells entrellaçats que representarien la unió inseparable d’aquestes quatre companyies.

I ara que ja tenim els anells, hem perdut el nom! Efectivament, la empresa dels quatre anells primerament no es va dir Audi -ja que aquesta empresa formava part del conglomerat- sino que va rebre el nom d’Auto Union. De fet la pròpia Auto Union tenia reservat un nínxol de mercat per cadascuna de les seves quatre empreses: Wanderer fabricava vehicles del segment mitjà, Audi s’encarregava dels vehicles de luxe dins d’aquest segment mitjà, DKW de les motos i els cotxes petits i finalment Horch fabricava els vehicles més luxosos.

Malgrat una sèrie de problemes econòmics durant la Segona Guerra Mundial que quasi provoquen la desaparició de la marca, l’any 1964 Volkswagen va comprar la majoria de les accions d’Auto Union, i pocs anys després, el 1969, l’empresa va fusionar-se amb NSU abandonant la denominació Auto Union, que a partir de llavors seria Audi-NSU.

No va ser fins l’any 1985 que l’empresa passaria a rebre el nom d’Audi tal com el coneixem avui en dia, de manera que la unió dels quatre anells i l’empresa Audi té poc més de trenta anys, malgrat que de manera independent els quatre anells o la denominació Audi tinguin molts més anys en el seu haver.