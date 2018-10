Els cotxes que parlen amb els semàfors

Una de les potencialitats dels nous cotxes autònoms i connectats és la possibilitat d’intercanviar i processar informació diversa amb altres vehicles o punts de connexió, com els semàfors i els radars. Les multinacionals alemanyes Siemens i Volkswagen estan desenvolupant un projecte que explora les potencialitats d’intercanvi de dades i informació entre vehicles i semàfors a la ciutat de Wolfsburg, bressol del gran fabricant de cotxes de la Baixa Saxònia.

Els semàfors de la ciutat poden enviar informació sobre el seu estat o els segons que falten per canviar la prioritat de pas mitjançant la tecnologia WLANp (ITS-G5), que els cotxes moderns equipats amb un sistema Car2X poden rebre i processar per informar en temps real el conductor de l’estat dels semàfors.

A més a més els semàfors dissenyats per Siemens disposen de radars i sensors capaços de detectar la presència de vianants i ciclistes, un aspecte vital per evitar accidents en punts amb escassa visibilitat, com encreuaments i zones poc il·luminades, tot avisant els cotxes i els conductors de la seva presència amb prou temps de reacció i evitar així possibles col·lisions o atropellaments.

Aquesta tecnologia pot evitar l'atropellament de ciclistes i vianants i els xocs amb altres vehicles en entorns urbans

Les dues companyies tenen previst presentar les conclusions del projecte que estan provant a Wolfsburg per presentar-lo a les institucions comunitàries per crear un marc referencial que legisli sobre la conducció connectada en els diferents països de la Unió Europea.