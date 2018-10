La DGT vol prohibir el consum d'alcohol als motoristes

La mortalitat en els vehicles de dues rodes segueix sent un dels problemes principals de la seguretat viària. Els motoristes són molt més fràgils en cas d’impacte, i les lesions importants o sinistres massa freqüents en els accidents on es veuen implicats. De fet, a l’estat espanyol el risc d’accident entre els motoristes és 17 vegades superior al d’un turisme convencional, i el 62% dels ferits greus en accidents viaris en el que portem de 2018 són motoristes o els seus acompanyants.

Per això la DGT està estudiant la possibilitat d’aplicar una nova normativa de tolerància zero amb el consum d’alcohol entre els motoristes. Jorge Ordás, subdirector de la DGT, va explicar al fòrum de Seguretat Viària celebrat a Barcelona la setmana passada que estan estudiant aplicar una nova normativa de tolerància zero amb el consum d’alcohol al manillar.

El senyor Ordás va explicar que “el seu deure és intentar” noves fórmules per disminuir la sinistralitat viària, i va recordar que el consum d’alcohol, per mínim que sigui “afecta al temps de reacció i l’equilibri dels conductors”.

Segons les xifres de la DGT el consum d’alcohol ha estat el principal responsable del 12% dels accidents mortals ocorreguts durant el 2017 a tot l’estat. La DGT creu que eliminant l’alcohol d’aquesta equació serà possible millorar el registre de sinistralitat a la xarxa viària.

A banda d’aquesta proposta la DGT també contempla la possibilitat d’elevar dels 15 fins els 16 anys l’edat per obtenir el permís de ciclomotor i elevar fins els 18 anys per poder obtenir el carnet A1, que serveix per conduir motos de fins a 125cc.