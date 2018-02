Skoda Octavia RS 245, l’Skoda més potent de la història

En totes i cadascuna de les proves que hem fet a l’ARA Motor dels diferents models d’Skoda hem destacat la seva racionalitat, practicitat i l’excel·lent relació qualitat/preu, però afortunadament pels amants del motor la marca txeca porta uns quants anys reservant-se les sigles “RS” per denominar els seus models més prestacionals i, per tant, aquells que s’adapten menys a la filosofia de la marca.

La primera generació de l’Octavia va disposar ja d’una versió amb un extra de potència i millors prestacions ara fa uns divuit anys, l’any 2000. I des d’aleshores tant la berlina com el petit urbà de la marca –el Fabia- han disposat de versió RS.

Si bé és cert que fa un temps vam tenir l’oportunitat de provar la versió RS de l’actual generació de l’Octavia, els canvis entre versions, malgrat compartir totes dues el mateix cognom, són força significatius: el que ens ocupa en aquesta prova té carrosseria sedan, motor de gasolina de 245 cavalls i tracció davantera mentre que el de l’anterior prova disposava de carrosseria familiar, motor dièsel de 184 cavalls i tracció total. La versió familiar ens va agradar molt fins i tot amb el motor dièsel, estarà a l’alçada aquesta versió gasolina de 245 cavalls?

ESTÈTICA EXTERIOR

Si per alguna cosa destaca un model com l’Octavia és per tenir un disseny més aviat discret, que fins i tot amb un color fosc desprèn elegància. Però si la versió RS ja ha de fer prevaldre l’esperit esportiu per sobre de tot, la RS 245 encara ho ha d’accentuar més, doncs té l’honor de representar l’Octavia més potent de la història.

És per això que el color estrella del model és aquest vermell tan encès que, combinat amb els detalls en color negre, l’aleró posterior i les enormes llandes de dinou polzades –de sèrie- trenquen amb tota la serietat típica de la berlina txeca per adoptar una línia estètica força radical, que de ben segur girarà més d’un cap al seu pas.

A la part frontal del cotxe hi veiem tres prominents entrades d’aire (malgrat la única real és la central, les altres són simulades) i uns fars diürns que accentuen el caràcter esportiu del model. Aquest es veu complementat per una doble sortida d’escapament, emblemes distintius “RS” i unes pinces de fre pintades en color vermell que abracen uns discs de 340 i 310 mil·límetres.

ESTÈTICA INTERIOR

Els elements més distintius entre un Octavia normal i la versió RS són, sens dubte, els seients. Amb un disseny a cavall entre un seient normal i un “backet” i inscripcions “RS” brodades als reposacaps, no només ens situen immediatament davant una versió especial sinó que resulten còmodes i agafen bé el cos a l’hora de practicar una conducció esportiva.

Els pedals d’alumini o el volant -que ofereix un bon tacte malgrat disposar d’unes lleves de mida força reduïda- acaben d’omplir la llista d’elements distintius respecte les versions normals.

Pel que fa a l’equipament disponible, ja de sèrie incorpora el control de pressió de pneumàtics, el selector de modes de conducció, els fars full LED o el tren de rodatge esportiu, però en el cas de la nostra unitat també incorporava opcionals com el sostre solar, el navegador amb pantalla de 9,2 polzades o el sistema de so opcional amb deu altaveus. Sens dubte, un equipament extra que fa augmentar significativament el preu inicial -37.610€ sense descomptes- però que composa un vehicle potent i molt ben equipat, que representa la berlina de més de 200 cavalls més econòmica del mercat.

L’habitabilitat d’aquest Octavia RS 245 és un altre dels seus grans al·licients, i és que no es veu afectada pel fet de ser el model més potent respecte a les altres versions.

Això es tradueix en el que ja us hem explicat en les diverses proves de l’Octavia que hem fet: una posició de conducció molt bona –però un pèl elevada, la qual cosa resta esportivitat- un espai disponible a les places posteriors espectacular i un maleter de 590 litres amb què es combinen a la perfecció les necessitats familiars amb l’esportivitat.

MOTOR

El famós propulsor 2.0 TSI del Grup VAG té l’honor de representar el motor més potent que ha tingut un Skoda mai. Potenciat fins els 245 cavalls i amb un parell de 370 Nm, és capaç de resoldre el 0-100 km/h en tan sols 6,6 segons i combinat amb la caixa de canvis automàtica DSG de set velocitats promet un consum mixt de 6,4 litres als 100 quilòmetres.

Però com sol passar habitualment, la realitat no és tan maca com les dades homologades, i és que amb un pes de 1.465 quilos i 4,69 metres de llarg, el consum mixt es situa fàcilment pels volts dels 9-10 litres. Si bé és cert que en conducció esportiva es pot situar en xifres properes als 14 litres, circulant per autopista en el mode de conducció ECO es conforma amb tan sols 7 litres (fins i tot en algun moment de la prova l’ordinador va marcar 6,6) la qual cosa demostra les dues cares d’aquest motor: en despertar-se ofereix un nivell realment elevat de prestacions sense preocupar-se pel consum, però si intentem estalviar combustible ens respon amb unes xifres realment bones sense perjudicar en excés les prestacions.

En mode ECO i sense buscar-li les pessigolels, aquest Octavia RS 245 es conforma amb uns 7 litres de mitjana

Però més enllà dels consums -que no haurien de representar el problema principal d’un comprador d’una versió RS- el cert és que el propulsor 2.0 TSI ofereix una gran quantitat de parell a baixes revolucions, la qual cosa permet unes recuperacions molt bones. No es tracta d’un motor que ofereixi tota la potència de manera sobtada sinó que es mostra molt lineal i progressiu, amb una gran empenta fins que l’electrònica canvia automàticament de marxa a un règim de 6.500 revolucions.

Segurament el so sigui l’aspecte més criticable del motor, i és que en no ser gaire encisador Skoda ha optat per instal·lar un sistema amplificador del so a través dels altaveus. S’ha de dir que està força ben aconseguit, però s’hi troba a faltar una mica més de contundència en el so real.

DINAMISME

Si aquest Octavia RS 245 té un element que brilla amb llum pròpia, aquest és l’autoblocant VAQ. Es tracta d’un diferencial mecànic de lliscament controlat electrònicament, que permet traslladar tota la potència necessària a la roda que més ho necessiti en cada moment per aconseguir una major tracció, de manera que permet anar més ràpid i reduir el subviratge.

Evidentment l’Octavia RS seria molt més efectiu si disposés de tracció total, i fins i tot es podria permetre augmentar la potència fins als 300 cavalls com ja fa el seu cosí-germà, el León Cupra. És per això que es podria considerar que 245 cavalls és la xifra ideal per aquest Octavia amb tracció davantera, i és que si disposés de més potència l’autoblocant hauria de realitzar més esforços i previsiblement es perdria efectivitat.

Si bé és cert que seleccionant el mode 'Sport' es pot anar realment ràpid, el diferencial VAQ no pot fer miracles i si pretenem sortir dels revolts accelerant a fons es pot notar alguna pèrdua d’adherència. Això sí, si dosifiquem el pedal l’Octavia RS 245 és un cotxe molt apamat, que mostra un aplom increïble i que té un comportament molt neutre. En efecte, costa molt fer-lo subvirar o sobrevirar, sembla que vagi sobre rails.

Un altre element distintiu d’aquesta versió esportiva és la suspensió rebaixada en 14 mil·límetres respecte la versió normal, que no només millora la berlina pel que fa l’aspecte exterior sinó que redueix les possibles inèrcies i millora el comportament. Això sí, en cap cas té un comportament radical, com tampoc el trobarem en la direcció; es tracta d’un cotxe equilibrat, que pot rodar molt ràpid sense problemes però alhora resultar còmode pels seus ocupants.