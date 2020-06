Mazda 3 Skyactiv-X, una aposta de futur

Ara fa tot just un any, Sergio Domínguez va poder provar el nou Mazda 3. Al llarg de la seva prova analitzava fil per randa les novetats estètiques, tecnològiques i mecàniques d’aquesta nova generació del Mazda 3. Un any després, repeteixo la prova amb el mateix model, el mateix color de carrosseria (el preciós color Soul Red Crystal) i fins i tot amb llandes de 18 polzades.

Tot i que el cotxe és pràcticament igual per fora que el model que vam provar ara fa un any –i per dins, ja que la disposició dels interiors i el seu disseny són pastats al Mazda 3 que vam provar fa un any fins i tot pel que fa a l'equipament–, hi ha un factor decisiu per repetir la prova d’aquest model: el nou motor de gasolina i de compressió variable anomenat Skyactiv-X, associat a un nou sistema microhíbrid o mild hybrid que ofereix 180 CV de potència i disminueix les xifres d'emissions i consums del compacte d’Hiroshima.

Com que de l’estètica i equipament del vehicle en vam parlar ara fa un any i el cotxe és pràcticament idèntic, podem resumir aquest apartat en una aposta elegant i funcional, que manté l'essència del disseny kodo de Mazda (paraula japonesa que vol dir ànima) amb un frontal esportiu i estilitzat i una part posterior amb predomini de les formes arrodonides i amb un pilar C o muntant posterior molt marcat, que fins i tot limita la mida de les finestres de les places posteriors, una moda estètica que ha fet fortuna al Japó, però que no acaba de conquistar el gust dels compradors europeus.

De fet, aquest és un dels pocs aspectes que no m’agraden del cotxe: el fet de tenir aquest muntat posterior sobredimensionat, que limita la vista de les finestres posteriors (tenen menys d’un pam de vidre), fa que els ocupants de les places posteriors rebin menys llum natural i s’accentuï la sensació d’estar tancat en un espai petit.

A més, l’espai per a les cames en les places posteriors no és ni de bon tros dels millors del segment. Si voleu unes places posteriors pràctiques i funcionals, amb prou espai per portar-hi amics o nens, teniu la solució dins de la mateixa marca: el CX-30 que vam provar ara fa pocs mesos és el cotxe que possiblement us encaixi més.

Amb tot, he de reconèixer que el Mazda 3 és un d’aquells cotxes amb personalitat que brillen en el seu segment. La vista posterior, amb les dues cues d’escapament, el difusor i el contrast dels grups òptics és molt encertada, i el seu frontal estilitzat em sembla un dels més bonics del mercat a dia d’avui.

Pel que fa als interiors, coincideixo plenament amb el company Sergio Domínguez quan destaca la “senzillesa, bellesa i qualitat” dels interiors. El contrast entre els rellotges analògics i alguns elements digitals del quadre de comandament flueix, la posició de conducció és senzillament fantàstica, els pocs botons de la consola queden integrats a la perfecció i el Head-up Display esdevé una ajuda magnífica que permet no haver de desviar la vista de la carretera mentre conduïm.

Els interiors del nou Mazda 3 també inclouen una pantalla tàctil central de 8,8 polzades, un nou quadre d'instruments parcialment digital, un sistema de so amb vuit altaveus Bose i un sistema d’infoentreteniment amb ordres per veu que podem gestionar mitjançant el comandament circular i rotatiu que s’integra a la consola central.

Un cotxe tranquil i estalviador

Aquesta unitat de prova utilitza l’esmentat propulsor gasolina Skyactiv-X amb sistema microhíbrid, associat a un canvi de marxes manual de sis relacions. Aquest propulsor, que funciona amb un sistema de compressió variable que imita el funcionament d’un motor dièsel, és un motor que ens convida a un estil de conducció molt suau si volem obtenir uns consums de carburant ajustats, que en condicions de circulació reals oscil·len al voltant dels 6,2 litres cada 100 quilòmetres en entorns mixtos, baixa als poc més de 5 litres per autopistes i carreteres ràpides, i difícilment supera els 6 litres quan circulem de manera intensiva per entorns urbans.

Vaig quedar sorprès al comprovar que circulant per la ronda de Dalt a punta de gas, aquest semihíbird és capaç d’obtenir unes xifres de consum de només 4 litres, sempre que l’orografia sigui favorable i no fem cops de gas o acceleracions sobtades.

Val la pena destacar, també, que el Mazda 3 redueix els seus consums desactivant dos cilindres quan les necessitats d’acceleració no són gaire elevades –circular en una marxa elevada i només amb dos cilindres fa que es deixin notar a l’habitacle algunes lleugeres vibracions– i disposa d’un generador que recupera energia de les frenades per alimentar la seva bateria de 48 V. Aquesta bateria ajuda el motor a l’inici de les acceleracions i permet que el sistema start-stop (a Mazda l'anomenen i-stop) entri en funcionament abans de l’habitual.

El motor Skyactiv-X és la gran esperança de Mazda i aposta de futur dels d’Hiroshima. Tècnicament és un motor de gasolina de dos litres de cubicatge i quatre cilindres que arriba als 180 CV i que incorpora la tecnologia SPCCi, a més de permetre encendre per compressió, i a banda de la combustió convencional per espurna dels motors gasolina. Aquesta tecnologia fa que el consum de carburant i les emissions de gasos contaminants siguin força inferiors, sempre que el motor està fred o quan pitgem l’accelerador amb ganes, quan el propulsor passa a un sistema de combustió convencional amb una resposta més decidida.

Potser la resposta d’aquest propulsor no és la més ràpida que he provat mai, i és ben cert que el motor se sent una mica buit o amb poca força fins el llindar de les 2.800 o 3.000 revolucions, però el seu caràcter tranquil i estalviador el fan molt pràctic si tenim clar que el Mazda 3 no vol ser un GTI, sinó el primer pas d’una nova tecnologia mecànica que promet grans resultats a la marca japonesa.

Tot i tenir 180 CV, el Mazda 3 Skyactiv-X no és ni vol ser un GTI de tall esportiu: el seu posicionament busca oferir consums continguts i confort als seus ocupants

És molt curiós descobrir que aquest motor de gasolina està més còmode treballant en un rang baix de revolucions que no pas en la zona vermella del compta-revolucions. Fa pensar en futures possibilitats de maridatge amb sistemes híbrids i híbrids endollables més enllà de l’actual sistema semihíbrid o mild hybrid de 48 V.

A més, el Mazda 3 que provem en aquesta ocasió utilitza el sistema de tracció integral electrònica a les quatre rodes de la marca anomenat i-ACTIV AWD, amb un control vectorial de la distribució del parell entre les quatre rodes motrius. Aquest sistema, que afegeix pes al conjunt, també el converteix en un cotxe més segur a l’hora de circular per ferms en mal estat o amb condicions atmosfèriques adverses.

Un cop al volant, val la pena destacar que el Mazda 3 és un cotxe amb un tacte de conducció agradable, amb una direcció intuïtiva que et permet col·locar el cotxe allà on vols només de pensar-hi, unes suspensions prou fermes sense arribar a ser incòmodes, una caixa de canvis curta i molt precisa que permet moure's amb agilitat en entorns urbans i en autopistes i carreteres ràpides, sempre que tinguem ben present que aquest no és un cotxe de tall esportiu ni mai ha volgut ser-ho.

Dit això, la comoditat dels seus seients, l’ergonomia dels seus comandaments i el bon treball en la posada a punt del cotxe fan que el Mazda 3 es posicioni entre els meus favorits a l’hora de circular amb calma, de manera eficient i ecològica.

És força revelador que aquest cotxe no disposi de cap mode de conducció o mapa que gestioni la resposta del motor, la duresa de la direcció i la rigidesa de suspensions, per exemple. No, aquest cotxe no li cal aparentar ser el que no és, ja que es troba còmode en el paper que li ha tocat a l’auca.

Abans d’acabar, m’agradaria deixar clar el potencial de millora que té la plataforma i el xassís d’aquest Mazda 3 i que comparteix amb el CX-30 (també em va agradar molt). Si Mazda vol, el Mazda 3 (o el CX-30) pot evolucionar cap a versions més prestacionals –tot i que no tan estalviadores– gràcies a la qualitat del seu bastidor.

A falta de provar la nova generació del Seat León i del Volkswagen Golf, m’atreviria a dir que el Mazda 3 està una mica per davant de les generacions sortints dels models esmentats, que fins ara han sigut les referències mecàniques, dinàmiques i tecnològiques del segment, i estic pràcticament segur que Mazda coneix prou bé el seu producte i que en un futur no gaire llunyà veurem una versió híbrida endollable que utilitzarà el mateix bloc motor Skyactiv-X amb consums continguts i millors prestacions dinàmiques: només és qüestió de temps.