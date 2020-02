Kia e-Niro: de debò vols un Tesla?

Ja fa molt de temps que el Kia Niro –el crossover híbrid coreà– funciona comercialment molt bé en el mercat. De fet, ja fa gairebé quatre anys que el vam provar per primer cop i ens va agradar molt la seva proposta per un model ecològic i assequible.

Però a Kia han volgut anar més enllà i presentar una versió totalment elèctrica anomenada e-Niro, que aprofita la plataforma i carrosseria del Niro convencional amb algunes petites modificacions estètiques i tècniques que permeten rendibilitzar les inversions del Niro original i oferir un cotxe elèctric de qualitat a un preu més competitiu que la majoria dels seus rivals en poder estalviar-se una part dels costos de desenvolupament.

Estèticament la versió elèctrica del Niro no varia gaire respecte dels seus germans de gamma, i tan sols alguns detalls com la calandra sencera, alguns detalls acabats en color blau o les llandes específiques anuncien que ens trobem davant un cotxe diferent i totalment electrificat.

Les mides del Niro elèctric també varien lleugerament respecte de les versions híbrides i híbrides endollables, creixent 20 mil·límetres de llarg i 25 d’alt i oferint un notable increment del maleter, que arriba fins als 451 litres de capacitat gràcies a poder prescindir de les bateries de liti sota el maleter i poder-les distribuir en tot el vehicle.

Els interiors de l’e-Niro també disposen d’alguns elements de fil i plàstics embellidors blaus que denoten la seva naturalesa elèctrica, i la nostra unitat de prova, equipada amb el Pack Luxury, també integra detalls com ara seients posteriors amb calefacció, seients ergonòmics davanters amb calefacció i refrigeració, volant de cuir i pell amb calefacció, ús massiu de materials nobles com la pell girada, alcàntara, cuir i plàstics tous o ajustaments electrònics en els seients davanters.

Ecològic i potent

El nou e-Niro ofereix dues versions mecàniques que es corresponen dos motors elèctrics de 100 kW (136 CV) i 150 kW (204 CV) associats a bateries de 39 i 64 kWh respectivament que modifiquen l’autonomia i les prestacions del cotxe. Arribats a aquest punt convé destacar que aquestes mecàniques no són exclusives de l’e-Niro, sinó que el grup coreà les ha reaprofitat del seu cosí Hyundai Kona.

La nostra unitat de prova utilitzava el motor de 150 kW o 204 CV de potència associat a les bateries de 64 kWh, el que Kia anomena Long Range o cotxe d’autonomia estesa. Amb aquesta disposició l’e-Niro promet unes xifres realment destacables i que el fan apte per a un ús quotidià i diari del 99% dels conductors catalans.

El motor elèctric de l’e-Niro, de 150 kW o 204 CV, ofereix 395 nm de parell, cosa que li permet accelerar de 0 a 100 en només 7,8 segons, i la seva bateria de ions de liti de 64 kWh promet una autonomia teòrica de 450 quilòmetres (molt inferior en ús real) que pot recarregar-se del tot en menys d’una hora en un punt de recàrrega ràpida.

Com gairebé sempre les xifres de la fitxa tècnica del vehicle no s’acaben d’ajustar a la realitat material del producte. Val a dir que l’e-Niro que vam provar ofereix els 450 quilòmetres teòrics d’autonomia que promet la seva fitxa tècnica quan l’hem carregat del tot, però després d’un ús aproximat d’uns 60 o 70 quilòmetres amb el mode ecològic activat i practicant una conducció estalviadora la xifra d’autonomia havia davallat fins a uns 350 quilòmetres.

Si decidim seleccionar el mode de conducció més esportiu i explotar la potència del cotxe, la xifra d’autonomia se’n ressent de manera dràstica, de la mateixa manera que si circulem a una velocitat elevada per autopistes i autovies amb desnivells a una velocitat constant de 120 km/h també escurçarem l’autonomia del cotxe de manera significativa.

Al llarg de la prova vaig obtenir una xifra de consum energètica d’uns 15 kWh cada hora, exactament la mateixa mitjana que prometa la seva fitxa tècnica. Això sí, val a dir que vaig practicar una conducció molt orientada al major estalvi energètic possible i en un entorn bàsicament urbà.

Si decidim explorar les capacitats dinàmiques del nou e-Niro, la xifra de consum es dispara, però us podem assegurar que el cotxe és capaç d’accelerar molt en qualsevol circumstància, i que amb el mode esportiu activat convé agafar amb força el volant per gestionar bé el torrent de potència immediata del seu motor elèctric.

Amb el mode esportiu activiat, i trepitjant amb força l'accelerador, aquest e-Niro es converteix en un torrent d'energia que ens deixarà bocabadats

Segurament pensareu que el comprador potencial d’un cotxe elèctric no necessita la capacitat d’acceleració i entrega immediata de parell que proporciona el cotxe elèctric, però us ben asseguro que la seva capacitat d'acceleració és molt útil per incorporar-se amb rapidesa a una via ràpida com ara les rondes de Barcelona o per fer amb seguretat un avançament en una carretera. A més a més, els clients que escullin aquesta versió més prestacional de 150 kW probablement busquen una dosi extra de potència que no troben en la variant més econòmica de 100 kW.

A tota aquesta aposta mecànica cal sumar-hi el fet que el nou e-Niro no deixa de ser un totcamí o crossover compacte amb la mateixa habitabilitat, confort i possibilitats que qualsevol altre cotxe de combustió. Les seves places son prou grans i còmodes per acollir quatre adults (i ocasionalment també un cinquè ocupant) i els 451 l de capacitat del seu maleter són més que suficients per a la majoria de conductors.

La seva major alçada lliure també li permet explorar pistes forestals o camins en bon estat, tot i que el fet de no disposar d’un sistema de tracció integral a les quatre rodes (només té plataforma de tracció davantera) ja parla de la seva vocació més urbana. No, l’e-Niro no és ni vol ser un totterreny, i no se sent gaire còmode lluny de l’asfalt.

Un cotxe molt tecnològic

Un dels elements que més criden l’atenció de l’e-Niro és el seu sistema de selector de marxa, un comandament arrodonit que prescindeix de les tradicionals palanques de canvi automàtic.

Al costat d’aquest comandament l’e-Niro també incorpora un botó que permet modificar el mode de conducció en tot moment, escollint entre els programes Eco, Normal i Sport, però que a més a més també ens deixa seleccionar un últim mode preconfigurat anomenat Eco+ que maximitza la retenció de la marxa del vehicle per aprofitar-ne l'energia cinètica en les frenades i desacceleracions per carregar les bateries i en limita la velocitat màxima a 130 km/h, una velocitat més que suficient (fins i tot excessiva) per circular per qualsevol via de la nostra xarxa viària.

El nou e-Niro també incorpora lleves integrades al volant, però a diferència de les lleves convencionals d’un cotxe de combustió aquestes no tenen com a objectiu pujar o baixar marxes, sinó regular tres nivells de retenció de la potència del motor i reaprofitament de l’energia cinètica per poder allargar la vida útil i la càrrega de les bateries del cotxe i optimitzar-ne l'autonomia.

A més, aquest Niro EV estrena una nova pantalla central tàctil LCD de 7 polzades amb sistema d’interacció HMI (acrònim anglès dels mots human-machine interface) que ens avisarà de les ubicacions dels punts de recàrrega elèctrics, de l’estat de càrrega de les bateries o de l’autonomia restant.

Aquesta variant elèctrica també disposa de sèrie de tot l’arsenal de seguretat del grup coreà, amb un nou sistema de control de creuer adaptatiu, assistent de manteniment en carril, frenada adaptativa o avisador de col·lisió frontal, entre altres.

Conclusió El nou Kia e-Niro és l’inici d’una nova època en el grup coreà Kia-Hyundai. un cotxe de qualitat, tecnològic, segur i potent, amb unes prestacions que el fan realment aprofitable per a la majoria de conductors. Si realment necessites un cotxe elèctric en format SUV o crossover, aquest e-Niro amb autonomia estesa hauria d’encapçalar la teva llista de prioritats.

Preus

El nou Kia e-Niro no és un cotxe extraordinàriament car. La versió bàsica d’accés anomenada e-Niro Concept amb motor de 100 kW i bateries de 39 kWh té un preu de 35.485 euros, als quals cal restar diverses promocions i ajudes, que deixen el cotxe al voltant dels 30.000 euros.

La nostra unitat de prova, amb el motor més potent, la bateria amb més capacitat i el paquet d’equipament més complet té un preu final de 44.735 euros, als quals també caldria restar les ajudes i promocions vigents. Certament aquesta és una quantitat prou important, però no és gaire més del que costa qualsevol SUV o crossover amb més de 200 CV de potència i un nivell d’equipament com el que té aquest Kia. I per descomptat és molt menys del que costa un Tesla Model X o el futur Model Y, tot i que aquí ja entra en joc un concepte molt subjectiu com la valoració que cadascú fa de la marca (vesteix més tenir un Tesla que un Kia), tot i que personalment jo valoro molt la xarxa de tallers i disponibilitat de recanvis oficials de Kia a tot el continent, actualment molt superior a la de Tesla, per exemple.