Ducati Monster 821, essència de competició

Aquest any tot just es celebra el 25è aniversari des de que va ser presentada la primera Monster 900. Aprofitant aquesta efemèride la marca de Borgo Panigale ha renovat la mitjana de la saga de les Monster intentant recuperar l’essència d’aquella pionera.

Ducati ha fet la 821 emmirallant-se en la Monster 1200, amb un aspecte esportiu i estilitzat, amb un dipòsit i seient de nova factura, un silenciós completament nou per adaptar-se a les noves normatives Euro 4, una nova pantalla TFT a color amb tota la informació necessària incloent-hi indicador de marxa engranada o el de nivell de benzina i d’un far d’estètica clàssica però fent ús de tecnologia led, entrada USB sota el seient , un ‘cover’ pel seient de l’acompanyant i una alçada del seient ajustable entre 785 i 810 mm.

A tot això cal sumar que Ducati ha recuperat el groc ‘Giallo Modena’ en el seu catàleg a més dels ja clàssics vermell i negre.

La 821 disposa d’accelerador electrònic (anomenat ‘Ride by wire’) junt amb el nou sistema DQS (Quick Shift up&down) que ens permet canviar de marxes sense accionar l’embragatge, tant com per accelerar o per reduir, un sistema que ens pot facilitar molt l’ús de la moto per ciutat, i fer que ens divertim moltíssim fent una conducció esportiva en una carretera de corbes.

MOTOR I DINÀMICA

La Monster munta el nou motor bicilíndric Testastretta 11 de 821cc refrigerat per aigua i 109 CV de potència. Un motor molt ple sobretot en la part baixa i mitja del contrarevolucions que junt amb els tres mapes de conducció anomenats ‘Urban’,’ Touring’ i ‘Sport’ ens ajudarà a adaptar-nos a qualsevol circumstància modificant l’entrega de potencia i les intromissions de l’ABS i el control de tracció.

En l’apartat de suspensions la part davantera utilitza una forquilla invertida de 43mm de diàmetre sense regulació acompanyada d’uns discs de fre de 320mm i pinces radials.

La part posterior utilitza un monoamortidor regulable en precàrrega i rebot. Amb un pes declarat de 209 quilos en la fitxa tècnica, fa que la 821 sigui una moto àgil i maniobrable.

UNA LLAMINADURA EN CARRETERES REVIRADES

La Monster 821 es una moto excel·lent per a ús diari fins i tot en ciutat, però on es mou amb agilitat i lliure és en carreteres revirades, on pot treure el seu caràcter esportiu. És una moto amb una bona posició de conducció on no notareu la fatiga al conduir-la.

El so que brama del seu escapament es un regal per els sentits: els seu so greu acompanya i molt a l’hora de fer un port de muntanya o tan sols fent un trajecte de curta durada. De fet sempre estareu buscant excuses per poder conduir-la.

Qualsevol xscusa us semblarà bona per sortir a conduir una estona amb la 821

No tot són flors i violes, però. L’únic defecte que li hem trobat és el poc angle de gir a l’hora de maniobrar aturats, però que s’oblida ràpid al posar-la en moviment.

La protecció aerodinàmica en autopista és escassa per no dir nul·la, però Ducati disposa en el catàleg d’extres una cúpula de caire esportiu que li queda força bé a la 821 i en millora notablement la protecció de l’aire.