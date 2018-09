Mantenir un cotxe híbrid és més barat que un dièsel

Cada cop es venen més cotxes híbrids al nostrer país. Els cotxes híbrids moderns acostumen a utilitzar un motor tèrmic i un d’elèctric per fer moure el vehicle. Normalment el preu de compra dels cotxes híbrids és una mica superior que el dels de gasolina o dièsel (tot i que en alguns casos, com el Mondeo híbrid, la diferència és poc apreciable) però aquesta diferència de compra es pot amortitzar ràpidament en l’estalvi de combustible -sobretot en entorns urbans-, menor càrrega fiscal i pels costos de manteniment.

D’entrada els cotxes híbrids utilitzen canvis automàtics CVT o transmissió variable contínua, més fiables i duradors en condicions normals que els canvis manuals ja que substitueixen els engranatges i discs per un sistema més senzill de politja i corretja, amb un manteniment més senzill i econòmic.

A més a més aquest tipus de canvis són més eficients i estalvien més carburant, i no tenen embragatge convencional, un dels elements de desgast dels cotxes que abans o després cal substituir, sobretot en entorns o cicles de conducció urbans.

Un altre dels punts febles de la mecànica dels cotxes de combustió és l’alternador, inexistent en els cotxes híbrids, que aprofiten el sistema de recuperació d’energia de la frenada per alimentar l’apartat electrònic, sense necessitat de convertir l’energia mecànica del motor en corrent elèctric.

Els cotxes híbrids moderns tampoc tenen corretja de distribució, i per tant no cal amoïnar-se per substituir-la cada 100.000 quilòmetres o cinc anys, i gràcies al sistema de recuperació de l’energia cinètica els frens pateixen menys desgast i poden arribar a doblar la seva vida útil.

Per contra, els cotxes híbrids tenen unes bateries d'ions de liti que alimenten el motor elèctric que en principi no caldria canviar mai. De fet a ciutats com Barcelona hi ha molts Prius que fan de taxi amb centenars de milers de quilòmetres de servei que no han hagut de canviar les bateries, el motor elèctric o el canvi CVT durant el seu servei.

Les revisions que sí cal fer

Amb tot els cotxes híbrids també han de visitar el taller per realitzar les tasques de manteniment estipulades pel fabricant, com els canvis d’oli o anticongelant (elements que tampoc caldria revisar en un cotxe totalment elèctric), i altres tasques de manteniment habituals com ara supervisar bon estat dels neumàtics o canviar els llums que s’hagin fos, operacions de manteniments comunes a qualsevol vehicle.

En números més o menys rodons, el manteniment d’un Ford Mondeo híbrid, un Kia Optima PHEV o un Toyota Auris híbrid és entre 2.000 i 3.000 euros més barat després de 10 anys de revisions i substitució d’elements de desgast com els embragatges o les corretges de distribució. A més a més cal sumar que els híbrids, al tenir menys elements mecànics delicats tenen menys probabilitats de patir avaries que no pas els cotxes dièsel convencionals.