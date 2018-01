Kia Optima PHEV, ecològic i elegant

Que el grup coreà Kia-Hyundai aposta per la mobilitat sostenible és un fet. Poques setmanes després de provar el flamant Hyundai Ioniq he tingut l’ocasió de posar-me al volant del nou Optima PHEV, la versió híbrida endollable de la berlina coreana.

El Kia Optima és un cotxe que m’agrada: vaig provar la versió familiar amb el motor 1.7 CRDi de 141 CV i les sensacions que em va oferir van ser molt positives. Un cotxe ben fet, amb un tacte més que correcte, prou àgil malgrat les seves dimensions i una habitabilitat per sobre de la mitja del seu segment.

Aquesta versió ecològica és encara més potent que la versió dièsel, gràcies als 205 CV que ofereix del maridatge del motor 2.0 GDI gasolina de cicle Atkinson -que arriba als 156 CV- i un petit motor elèctric col·locat sota que suma 68 CV més al conjunt. Aquesta versió híbrida endollable -no hi ha versió que no es pugui endollar- utilitza una caixa de canvis automàtica de 6 velocitats que tan sols es pot gestionar manualment mitjançant la palanca de canvi en mode seqüencial (el cotxe no té lleves al volant).

El motor elèctric s’alimenta d’unes bateries de liti de 9’8 kWh allotjades sota el maleter, i que permet a aquest Optima circular en mode totalment elèctric amb una autonomia de fins a 54 quilòmetres a velocitats de fins a 120 km/h.

L'Optima PHEV pot funcionar en mode elèctric amb una autonomia superior als 50 quilòmetres i a velocitats de fins a 120 km/h

L’Optima PHEV contempla tres modes de càrrega de les seves bateries. El mode més fàcil i ràpid és el de connectar el cotxe a la xarxa elèctrica (triga unes 5 hores en un endoll convencional), però el coreà també pot recarregar la bateria mitjançant l’energia cinètica del cotxe i el sistema de frenada regenerativa, i en condicions extremes, fins i tot el motor tèrmic pot recarregar a bateria del cotxe.

Elegant i tecnològic

La versió híbrida de l’Optima va associada amb l’equipament més complet que un es pot imaginar: sistema de so signat per Harman/Kardon, ús massiu de grups òptics LED, seients davanters i posteriors amb calefacció i refrigeració, climatitzador bizona, fre de mà de botó amb funció 'Auto Hold', entapissats de cuir, sostre solar panoràmic o la pantalla tàctil TFT són alguns dels molts acabats de qualitat inclosos en el preu del cotxe.

A més, aquesta versió també disposa de sèrie de tots els elements de seguretat disponibles, com ara l’alerta de canvi de carril, detector d’angle mort, sistema d’aparcament assistit o automàtic, càmera amb visió posterior i zenital o el programador de velocitat adaptatiu.

La versió PHEV va associada de sèrie als nivells d'equipament més alts: disposa de tots els extres imaginables

A primer cop d’ull no és senzill diferenciar un Optima PHEV de la resta de la gamma (sobretot amb acabat GT Line), ja que estèticament tan sols canvia el frontal del cotxe i la calandra laminada que permet entrar flux d’aire en funció de les necessitats de refrigeració del motor tèrmic i les exclusives llandes de 17 polzades pensades per optimitzar el consum de carburant.

En aquest sentit, la carrosseria també presenta alguna millora que redueix el coeficient aerodinàmic de 0’27 a 0’25. L’altre element que diferencia aquesta versió ecològica son els diversos detalls en color blau als pilots i fars LED o el conmpta-revolucions ecològic al taulell de comandament.

On sí que apreciem molta diferència amb la resta de la gamma Optima és en l’espai disponible pel maleter, que es redueix fins els 300 litres de capacitat pel fet d’haver d’allotjar les bateries de liti, o la capacitat del dipòsit de combustible, que passa de 65 a 55 litres.

Un cotxe tranquil

Tot i disposar de 205 CV de potència, l’Optima PHEV no és cap esportiu. Accelera de 0 a 100 en 9’4 segons, ja que el pes del cotxe -1780 quilos en buit- i els gairebé cinc metres de carrosseria fan que les prestacions d’aquest híbrid siguin modestes.

I és que els enginyers de Kia entenen que el públic potencial d’aquest vehicle cerca un cotxe ecològic, funcional i pràctic, prou potent per moure’s sense problemes per entorns urbans o fer llargs desplaçaments per carreteres ràpides i autopistes intentant assolir els consums més moderats possibles i amb un confort digne de menció: sumar quilòmetres amb aquest Optima PHEV esdevé tot un plaer.

Amb això no us penseu que l’Optima PHEV és un cotxe lent i pesant. Probablement té menys nervi i pitjors prestacions que l’Ioniq i un comportament més aburgesat que el Passat GTE (l’únic rival del seu segment que disposa de versió endollable), però el rang d’utilització i la resposta combinada dels dos motors és més que suficient per a un ús diari.

Kia promet consums de tan sols 1’6 litres cada 100 quilòmetres, però a l’hora de la veritat no he estat capaç de baixar dels 5’4 litres, i en moments puntuals -com ara embussaments en recorreguts urbans- el marcador s’ha apropat als 8’5 litres. En mode elèctric (que només es pot utilitzar amb les bateries ben carregades) el consum és mínim, però val a dir que l’Optima PHEV està més orientat a un ús híbrid que no pas totalment elèctric, ja que l’electrònica de seguida posa en funcionament el motor tèrmic quan detecta una demanda sobtada de potència com ara una incorporació, un avançament o u desnivell positiu important.

Conclusió L’Optima PHEV reuneix tots els requisits que necessita una berlina de qualitat i ecològica. Comoditat, qualitat de materials i uns consums molt interessants en un cotxe que ens avança com serà el cotxe del futur -que ja és present-.

Preu

El preu d’aquest Kia Optima PHEV és de 41.000 euros, descomptes promocionals al marge. El seu preu, tot i ser important, és sensiblement inferior al seu rival Passat GTE i incopora tots els detalls, extres i ‘gadgets’ tecnològics possibles en aquest vehicle.