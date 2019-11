Un cotxe elèctric contamina més que un dièsel?

Tot i que probablement gairebé ningú el conegui a casa nostra, l’IFO (Institut fuer Wirtschaftsforschung) és un ens que genera un índex de balanç molt prestigiós a Alemanya que recull enquestes i dades que fan de termòmetre de l’economia alemanya.

Segons un estudi d’aquest organisme, els Tesla Model 3 tenen un impacte mediambiental en termes d’emissions de CO2 superior al d’un cotxe dièsel de Mercedes, malgrat que les diferents institucions etiquetin el Model 3 com un cotxe de zero emissions.

Com s’explica aquesta aparent contradicció? Segons l’estudi alemany, no hi ha diferències significatives en les emissions durant el procés de producció d’un Tesla Model 3 i un Mercedes dièsel, sinó que aquestes es produeixen a l’hora de carregar els cotxes elèctrics i sobretot en el procés de fabricació de les bateries dels cotxes elèctrics.

L'estudi demostra que Alemanya obté el 35% de la seva producció elèctrica en plantes tèrmiques on es crema carbó, i això fa que un Tesla Model 3 a l’estat de Baviera sigui el responsable indirecte d’unes emissions de 83 grams de CO2 per quilòmetre.

La suma de les emissions de CO2 en la producció de les bateries de liti i per obtenir electricitat per poder alimentar els cotxes elèctrics és superior a la d'un cotxe dièsel, segons recull l'estudi alemany

A aquesta realitat cal sumar-hi el fet que els cotxes elèctrics utilitzen bateries de liti, la major part de les quals fabricades a la Xina o els Estats Units. El gegant asiàtic utilitza un 65% d'energia provinent del carbó en els seus processos productius, mentre que als Estats Units aquest percentatge cau fins al 27% del consum energètic total.



Les emissions de CO2 en el procés de fabricació de les bateries de liti i la font d'energia provinent a l'hora de carregar el cotxe farien que, segons l'estudi, un Tesla Model 3 a Alemanya sigui responsable d'unes emissions d'entre 156 i 181 grams de CO2 per quilòmetre, davant dels 141 grams de CO2 per quilòmetre que homologa un Mecedes-Benz C220d dièsel.



Aquest estudi, que radiografia el mercat alemany (el tercer mercat més gran del món dels cotxes elèctrics), certifica que la petjada ecològica dels cotxes elèctrics dista encara de ser realment neutre per al nostre planeta, i conclou que caldria incidir en l'aposta per les energies renovables com a font energètica en el procés de producció de les bateries de liti i com a font d'alimentació dels cotxes elèctrics.