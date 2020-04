El nou Ford Mustang serà híbrid

La setena generació del Ford Mustang, el cotxe de tall esportiu més venut del món, ha de ser una realitat el 2022 i per primer cop en els seus gairebé seixanta anys d’història utilitzarà un sistema de propulsió híbrid per homologar les restrictives normatives d’emissions i consolidar-se com un referent de la mobilitat sostenible.

La idea dels enginyers i responsables de la marca nord-americana és utilitzar el sistema de propulsió híbrid que estrenarà el Ford Explorer (que per primer cop es posarà a la venda també a Europa) i maridar el llegendari motor de vuit cilindres en V –o V8, si ho preferiu– amb dos motors elèctrics, tal com avança la revista britànica Autocar.

A més, segons apunta la revista, el nou Mustang utilitzarà un sistema de tracció integral a les quatre rodes, ja que els dos motors elèctrics s’encarregaran d’entregar la potència a les rodes davanteres i el motor de combustió enviarà la seva força a l’eix posterior. De fet, en condicions normals el Mustang seguirà comportant-se com un cotxe de propulsió o tracció posterior, i només quan l'electrònica detecti pèrdua de tracció o adherència el sistema activaria els dos motors elèctrics.

En la setena generació d’aquest model llegendari, Ford seguirà comercialitzant també el Mustang amb motor turbo de quatre cilindres, i en aquest cas el propulsor de gasolina farà servir un sistema d’hibridació lleuger o mild hybrid que maridarà el motor de combustió amb un sistema de 48 V.

Tot i que en el seu moment es va avaluar la possibilitat de construir un nou Mustang totalment elèctric, finalment el mite americà seguirà oferint el motor V8 tan estimat pels puristes (i que a nosaltres també ens va conquerir), entenent que el nou crossover elèctric Mustang March-E ja omplia aquest buit en el mercat.

Probablement el Mustang de setena generació farà servir elements del llenguatge estètic que ja ha iniciat el Mustang March-E, tot i que respectant una carrosseria més baixa i allargada de tres volums (capó allargat, habitacle i caiguda cupè sobre el maleter) i amb alguns elements distintius del model malgrat el pas del temps, com ara la fisonomia dels grups òptics posteriors o la calandra allargada.