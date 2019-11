Mustang Mach-e: Ford li declara la guerra a Tesla

Ja hem dit molts cops que el Mustang és una llegenda i una icona popular als Estats Units, un autèntic símbol de l’estil de vida americà i de la seva indústria. Precisament ha estat sobre aquest fonament industrial i cultural on Ford ha volgut bastir i desenvolupar el seu primer cotxe elèctric, que ha batejat amb el nom de Mustang Mach-e i que arribarà al mercat durant la segona meitat de l’any vinent.

El Mustang Mach-e és un crossover elèctric que manté viu el disseny del Mustang original, tot i que adaptant-lo a les necessitats i capacitats específiques d’un cotxe elèctric. D’entrada, el Mustang Mach-e conserva el disseny dels fars davanters i posteriors del Mustang, i fins i tot manté l’espai de la calandra davantera, tot i que aquesta hagi deixat de ser funcional.

A més, aquest totcamí elèctric és més petit que el Mustang original, ja que fa 4,7 metres de llarg, 1,8 d’ample i gairebé 1,6 d’alt, amb una batalla o distància entre eixos realment notable, que arriba als gairebé tres metres de llarg i permet una habitabilitat extraordinària.

De fet, en les seves places posteriors hi poden viatjar fins a tres ocupants sense problemes, i el seu maleter arriba als 402 litres de capacitat, als quals cal sumar 100 litres més sota el capó, en l’espai que tradicionalment ocupaven els motors de combustió en els cotxes de combustió.

El resultat del treball de dissenyadors ha estat més que notable, ja que el Mustang Mach-e és un cotxe atractiu i juvenil gràcies al seu disseny fresc que conserva les essències del mític model cupè original, sempre esportiu i una mica agressiu.

Probablement els dissenyadors han tingut en compte alguns detalls del Tesla Model X, el suv elèctric per excel·lència, i han volgut copiar alguns detalls com ara les portes sense botons ni manetes o el disseny del seu interior presidit per la gran pantalla tàctil central de 15,5 polzades que estrena una nova generació del sistema d’infoentreteniment SYNC, un sistema de control per veu i un petit quadre d’instruments totalment digitalitzat.

Una mecànica contundent

Ford proposa diferents opcions mecàniques pel nou Mustang Mach-e que inclouen una versió bàsica o d’accés amb llandes de 18 polzades que utilitza un sol motor i tracció posterior que ofereix uns 450 quilòmetres d’autonomia i una potència de 90 kW (258 CV) i un parell de 415 Nm, capaç d’accelerar de 0-100 km/h en menys de 8 segons. Sobre aquesta mateixa mecànica ofereix una versió amb més autonomia gràcies a unes bateries de 98 kWh que ofereixen uns 600 quilòmetres d’autonomia.

A banda d’aquest primer model, Ford oferirà un segon nivell de motor Mustang Mach-e amb unes llandes de 19 polzades i un esquema de tracció integral amb dos motors (un sobre cada eix) amb una potència 190 kW (258 CV), un parell de 565 Nm i que esprinta de 0 a100 en menys de 7 segons. Aquesta versió també tindrà dos nivells de bateries (75 o 98 kWh) que ofereixen autonomies de 420 o 540 quilòmetres. Aquest segon model té menys autonomia, ja que el seu pes superior perjudica la seva capacitat d’entrega de potència.

Per acabar, Ford també oferirà una versió GT en alguns mercats com l’europeu o el nord-americà amb llandes de 20 polzades, una autonomia de 500 quilòmetres, dos motors elèctrics que sumen una potència de 342 kW (465 CV) i un parell de 830 Nm associat a un esquema de tracció integral (AWD) orientada a rivalitzar amb els Tesla Model X, Jaguar I-Pace o Audi e-tron més potents.

Però l’autonomia real del Mustang Mach-e també variarà en funció del mode de conducció seleccionat. Ford ofereix tres modes de conducció pel seu crossover elèctric anomenats Whisper, Engage i Unbridled, que modifiquen l’entrega de potència del cotxe, el tarat de la suspensió i la rigidesa de la direcció, i que també influeix en les xifres d’autonomia reals.

Pel que fa al temps d’espera per carregar les bateries de liti, aquestes poden oscil·lar en funció del voltatge del carregador. Així docs en un punt domèstic de 120 V el Mustang Mach-e pot carregar uns 4,8 quilòmetres d’autonomia per hora, mentre que en un punt de 240 V pot arribar a carregar uns 35 quilòmetres d’autonomia cada hora. Per acabar, en un punt de càrrega ràpida de 150 kW (com el de la xarxa europea Ionity) aquest cotxe elèctric podrà carregar fins a 75 quilòmetres en només deu minuts, o passar del 10% al 80% de la càrrega de la bateria en només 38 minuts, segons afirma la marca.

Les primeres unitats del Mustang Mach-e arribaran al nostre mercat a finals del 2020, a un preu encara per confirmar. Als Estats Units, on Ford sí que ha confirmat el preu final, les versions d’accés costen uns 43.900 dòlars, uns 39.700 euros al canvi actual, mentre que les variants més potents tindran un preu de més de 60.000 dòlars (uns 57.000 euros al canvi) en el mercat nord-americà. Per la seva banda, a Europa, Ford demanarà uns 45.000 euros per la versió bàsica de tracció posterior i bateria petita, i uns 60.000 euros per a les versions amb millors acabats i autonomia extensa, com la futura versió GT.

Finalment, Ford ja ha obert la reserva de les primeres unitats limitades que reben el nom de First Edition i que disposen de dos motors, tracció integral i una autonomia de 540 quilòmetres i diversos detalls estètics com ara un sostre solar panoràmic, un color de carrosseria específic o les pinces de fre de color vermell a un preu base d’uns 54.000 euros.