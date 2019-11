Ford presenta un Mustang totalment elèctric

El Ford Mustang és més que un cotxe, és un autèntic símbol de la cultura i indústria dels Estats Units i un mite per als amants dels automòbils. Precisament per això Ford l’ha escollit per presentar una versió totalment elèctrica que vol mostrar com serà la mobilitat elèctrica de la marca en el futur.

El Mustang Lithium utilitza la mateixa carrosseria i xassís de la resta de models amb motor de combustió, però presenta alguns detalls estètics específics com ara un color de pintura específic al capó i el sostre i diversos detalls pintats de color blau per emfatitzar la seva naturalesa elèctrica.

Una mecànica especial

Però el que fa realment especial el Mustang Lithium és el fet de disposar d’un sistema de propulsió elèctrica que entrega 900 CV de potència tradicionals i 1355 Nm de parell, associats a una bateria de 800 V similar a la de l’actual Porsche Taycan.

A més, el Mustang Lithium disposa d’un sistema de canvi manual de sis relacions, una possibilitat tècnicament plausible però poc utilitzada pels fabricants de cotxes elèctrics, ja que no acaba d’encaixar en la lògica d’aquesta mena de vehicles, amb una resposta i entrega de potència immediata i que no cal revolucionar o fer girar en un rang de revolucions òptim, com en el cas dels cotxes de gasolina. De fet, el canvi manual respon més a un gest cap als amants dels cotxes esportius que no pas a un criteri mecànic.

El canvi manual respon més a la voluntat de seduir els conductors més puristes que no pas a la lògica dels cotxes elèctrics

Amb tot, el Mustang Lithium és un esportiu de primer nivell, ja que utilitza un sistema de suspensions específic, uns frens d’alt rendiment, llandes forjades de 20 polzades maridats amb uns neumàtics Michelin Pilot Sport 4S i diversos detalls acabats en fibra de carboni tant en la carrosseria com en els interiors del vehicle, per alleugerir al màxim el pes total del conjunt.

Precisament els interiors del Mustang Lithium també presenten diferències respecte als models estàndard, ja que hi destaquen els acabats de color blau, una nova pantalla central tàctil de 10,4 polzades i un selector de quatre modes de conducció anomenats Valet, Sport, Track i Beast que modifiquen l’entrega de potència i comportament del vehicle.

Malauradament aquest no deixa de ser un prototip únic, i Ford ja ha anunciat que no té previst electrificar el seu mític Mustang, però amb aquest concept car ha volgut esbossar com entén els esportius de la marca en un futur no gaire llunyà.