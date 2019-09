I, per fi, ja és aquí l’ID.3: fins a 500 quilòmetres d’autonomia per 30.000 euros

Més de 30.000 persones havien reservat un ID.3 sense haver pogut veure com seria el model definitiu, i sense saber-ne totes les característiques tècniques. Finalment Volkswagen ha presentat el flamant ID.3 al Saló de Frankfurt, sense deixar indiferent ningú.

A Wolfsburg creuen que l’ID.3 podrà competir en termes de popularitat i rellevància històrica i industrial amb els mítics Golf i Beetle. De fet, l’ID.3 no és un cotxe conceptualment gaire diferent de qualsevol d’aquests dos models, més enllà del fet de ser el primer cotxe de producció de Volkswagen totalment elèctric.

Bé és cert que els de la Baixa Saxònia ja han fabricat cotxes elèctrics com l’e-Golf, que vam poder provar fa una mica més d’un any, però la novetat de l’ID.3 és que utilitza una nova plataforma anomenada MEB i desenvolupada específicament per a la nova generació de cotxes elèctrics del grup VAG, entre els quals també hi ha el Seat el-Born.

El nou ID.3 estrena el nou logo de Volkswagen i té un llenguatge estètic no gaire diferent del que es podia intuir sota el seu camuflatge. Aquest model fa 4,26 metres de llarg, 1,81 d’ample i 2,76 d’alt, unes mides força semblants a les d'un Golf convencional. A més, el nou cotxe elèctric alemany presenta un maleter de 385 litres de capacitat i el pes mínim és de 1.719 kg.

Si voleu, l’ID.3 és una mica més atrevit i juvenil que el Golf, però sense perdre els senyals d’identitat que caracteritzen la marca. El resultat final és sobri i funcional, però amb detalls estètics esportius com ara els grups òptic estilitzats, l’elevada cintura i les llandes exclusives, entre més.

Mecànicament, aquest ID.3 tindrà una potència de 204 CV i tres nivells d’autonomia fixats en 330, 420 i 550 quilòmetres, unes xifres que el fan més que raonable i aprofitable per a un ús urbà i diari. Les seves bateries, de 45, 58 i 77 kWh, respectivament, es carreguen al 80% en tan sols 30 minuts en un punt de càrrega ràpida de 100 kW.

Amb més de 200 CV i 500 km d'autonomia i un preu que oscil·larà entre els 30.000 i els 35.000 euros, el nou ID.3 apunta a convertir-se en un supervendes

Per acabar, convé tenir clar que aquest model no és el final de res: al contrari, perquè Volkswagen ja ha anunciat que la plataforma i l'experiència d’aquest model servirà per fer fins a vint automòbils més totalment elèctrics els anys vinents.

A la cúpula de Volkswagen estan convençuts que l’ID.3 serà un autèntic èxit de vendes, tal com demostra el ritme de clients que ja han fet un pagament per reservar el seu ID.3 al Vell Continent. I és que les versions bàsiques de l’ID.3 tindran un preu de compra inferior als 30.000 euros, un detall que animarà les vendes d’aquest compacte elèctric.