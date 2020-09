Volkswagen vol fabricar més cotxes elèctrics que Tesla el 2023

A aquestes alçades ningú pot dubtar que el procés d'irrupció de Tesla en la indústria automobilística ha revolucionat el segment i l'ha reorientat cap a l'electrificació dels vehicles. Esperonats per l'empresa fundada per Elon Musk i per les conseqüències legals i econòmiques en forma de multes i sancions derivades del Dieselgate (l’escàndol de les emissions fraudulentes dels vehicles dièsel del grup Volkswagen), els de la Baixa Saxònia han engegat un ambiciós pla d'electrificació de la seva gamma que s'ha de traduir en un increment dels models electrificats de les diferents marques de la companyia, entre les quals figuren Seat amb els Mii Elèctric i el futur Cupra Born o el-Born.

De fet, l'objectiu de superar Tesla i convertir-se en el principal fabricant mundial de cotxes elèctrics s'ha convertit en una obsessió entre els executius de Wolfsburg, on hi ha la seu del grup VAG. En aquest sentit, el president del comitè d'empresa del grup Volkswagen, l’alemany Bernd Osterloh, ha confirmat en una entrevista al diari Welt am Sonntag que l’objectiu del grup és haver superat l'any 2023 Tesla en volum d'unitats fabricades i venudes.

I és que l’obertura de la gigafàbrica de Tesla en territori alemany (a la vora de Berlín) ha despertat l'ànim competitiu de Volkswagen, que veu com els californians posen un peu en el seu particular pati del darrere. Segons afirma Osterloh en l'entrevista, "si Tesla pot fabricar unes 500.000 unitats anuals a cadascuna de les seves factories, vol dir que haurem de fabricar més d'1,5 milions de cotxes elèctrics. Volem arribar a aquesta xifra l’any 2023, i intentarem fer-ho fins i tot abans".

Un altre dels punts clau de la lluita per l'hegemonia dels cotxes elèctrics serà el del desenvolupament de software específic, segons Osterloh. L'alemany afirma que Tesla "parteix amb avantatge ja que el seu software ja està operatiu en els seus cotxes i recopilen força informació rellevant", i afegeix: "Si nosaltres [Volkswagen] tenim més cotxes i utilitzem el nostre software propi, recollirem encara més dades en poc temps".

La clau de volta en el creixement del grup Volkswagen en el segment elèctric ha de ser la nova plataforma MEB, que bastirà tots els cotxes elèctrics del grup de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Seat-Cupra. En aquest sentit els nous ID.3 i ID.4, el flamant Skoda Enyaq o el futur Cupra Born o el-Born no són més que la punta de llança de l’ofensiva elèctrica del grup Volkswagen de cara als pròxims anys.