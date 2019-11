La gigafàbrica de Tesla a Alemanya generarà 8.000 nous llocs de treball

Després d’uns mesos de dubtes, el fundador i CEO de Tesla, Elon Musk, va confirmar en el seu compte de Twitter que instal·laria la seva planta europea a Berlín, molt a la vora del nou aeroport Willy Brandt, on fabricarà el nou SUV assequible Model Y i les seves bateries de liti.

🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Aquest desembarcament europeu suposarà una inversió de més de 4.000 milions d’euros, tot i que, segons apunten alguns diaris alemanys com el Bild am Sonntag, Tesla podria rebre una subvenció de més de 300 milions d’euros per part de la Unió Europea i el seu foment de les indústries sostenibles.

El pla de Tesla és tenir operativa la seva tercera gigafàbrica (després de les de Fremont, als Estats Units, i la de Xangai, a la Xina) a finals del 2021. La gigafàbrica europea serà l’encarregada de fabricar el futur Model Y –el SUV assequible basat en l’actual Model 3– per a tot el món, i té una previsió de capacitat productiva al voltant de les 150.000 unitats anuals.

A banda de cotxes, la fàbrica berlinesa també produirà bateries de liti per a tot el grup i diversos elements mecànics i estructurals com ara els sistemes de trens motrius, i alguns mitjans alemanys ja especulen que la nova gigafàbrica haurà d’ocupar una extensió de més de 300 hectàrees, cosa que fins i tot podria obligar a talar una part dels boscos al voltant del nou aeroport Willy Brandt. Segons el diari Der Tagesspiegel, el mateix Elon Musk s’hauria compromès a reforestar una àrea tres cops més gran en una àrea propera.

La nova gigafàbrica alemanya donarà feina immediata a unes 3.000 persones tan bon punt entri en funcionament, i un cop sigui del tot operativa arribarà a tenir entre 7.000 i 8.000 treballadors en nòmina per poder fer funcionar la planta a ple rendiment.

Per acabar convé recordar que Tesla va sondejar altres territoris europeus per allotjar la seva gigafàbrica al Vell Continent, entre els quals es va arribar a considerar Espanya com una opció, ja que l’estat espanyol ja és el segon fabricant d’automòbils de la Unió Europea, just per darrere d’Alemanya. Amb tot, l’experiència i prestigi de la indústria alemanya, la seva xarxa d’infraestructures i la seva mà d’obra qualificada han sigut alguns dels factors decisius a l’hora de localitzar la planta europea de Tesla als afores de Berlín.