Volkswagen actualitza el Tiguan amb versions ecològiques i esportives

L’actual generació del Tiguan porta al mercat des de l’any 2016, i seguint el patró comercial de Volkswagen aquest 2021 li toca estrenar una versió renovada o restyling de mitja vida comercial. Aquestes actualitzacions estètiques i mecàniques tenen com a objectiu renovar elements clau del model i mantenir-lo fresc i atractiu en un segment cada cop més competitiu.

I és que el Tiguan és un dels models amb més pes específic dins la gamma de Volkswagen. De fet, ens va agradar molt quan vam poder provar-lo ara fa un temps, ja que ens va semblar un cotxe equilibrat, sobri i eficaç tant en la versió compacta com en l’allargada o Allspace.

Des que el Tiguan va aparèixer al mercat per primer cop l’any 2007 ha venut més de sis milions d’unitats de les dues generacions del model a tot el món, en un èxit comercial que ni tan sols s’esperaven dins la companyia. Ara el producte completa dos espais que li restaven buits per arribar a tots els perfils de possibles compradors amb una versió híbrida endollable i una variant picant i esportiva.

Estèticament el Tiguan evoluciona poc en aquest restyling, ja que només incorpora novetats en el frontal, amb uns fars i una calandra heretats dels moderns Golf i T-Roc, i en els interiors estrena el nou sistema d’infoentreteniment MIB3 amb una pantalla tàctil de 9,2 polzades i un nou sistema de so signat per Harman Kardon.

Més enllà de l’estètica i del nou sistema d’infoentreteniment, cal destacar que aquest Tiguan renovat també incorpora millores en el sistema Travel Assist, que pot oferir assistència a la conducció (manteniment distància i velocitat, circular dins del carril...) a velocitats de fins a 210 km/h en un nivell 2 sobre 5 en l’escala de la conducció autònoma.

Una aposta mecànica contundent

Però anem a pams. La versió híbrida endollable, PHEV o plug-in del Tiguan s’anomenarà Tiguan eHybrid i combinarà un motor gasolina 1.4 TSI de 150 CV amb un petit propulsor elèctric de 115 CV per oferir una potència total combinada de 245 CV i 400 Nm de parell i uns 50 quilòmetres d’autonomia en mode totalment elèctric. Aquest plantejament mecànic no és cap novetat, ja que és un sistema que fan servir altres models del grup com el nou Cupra León o el Golf GTE, entre d'altres.

Aquest Tiguan eHybrid no farà que Volkswagen abandoni el dièsel, ja que mantindrà els motors 2.0 TDI de 150 CV associats a canvi DSG i tracció integral 4Motion però amb un nou sistema de dosificació d’urea o AdBlue sobre els gasos del tub d’escapament per oferir el “dièsel més net del món”, segons resa la companyia en el seu comunicat.

El Tiguan encara manté els motors dièsel en el seu catàleg. Això sí, promet que són els "més nets del món"

Però la gran novetat d’aquest Tiguan restyling és l’aparició de l’esperat Tiguan R. És el primer cop que el SUV alemany rep una versió esportiva i prestacional R, tot i que Volkswagen encara no ha volgut confirmar l’aposta mecànica del Tiguan “més dinàmic i potent” mai fabricat segons la marca.

Amb tot, podem avançar que el Tiguan R tindrà un sistema de tracció total 4Motion i una potència igual o superior als 320 CV gestionats per un canvi DSG. I és que el Cupra Ateca manté els 300 CV de potència i, com ja sabem a aquestes altures, cap Seat o Cupra pot ser més potent que el Volkswagen equivalent.

El que sí que sabem ja d’aquest nou Tiguan R és que inclou alguns nous detalls estètics, com ara una nova signatura lumínica en els fars posteriors amb tecnologia led, les fantàstiques llandes de 21 polzades amb pinces de fre d’alt rendiment o un nou difusor esportiu que dialoga amb els quatre tubs d’escapament signats per Akrapovic.

En els interiors el nou Tiguan R també inclou uns seients específics tipus bucket de competició i un botó integrat al volant que activa de manera immediata el mode de conducció Race, el més radical i que allibera tota la potència del SUV esportiu.

Finalment, els nous Tiguan eHybrid i Tiguan R arribaran al mercat durant l’any 2021 a un preu de venda encara per confirmar però que serà uns 5.000 euros més car de mitjana que la versió renovada de l’Ateca que es va presentar ara fa unes setmanes.