Volkswagen Tiguan, aventurer civilitzat

No és el totcamí més ràpid, ni el més efectiu, ni el més esportiu ni el més potent ni el que millors capacitats mostra fora de l’asfalt, però probablement el nou Tiguan sigui el SUV més equilibrat del tot el seu segment.

Basat en la plataforma MQB i amb una estructura, motors i elements mecànics pràcticament iguals que l’Audi Q5 i el Seat Ateca –els seus germans de grup-, aquest Tiguan esdevé l’opció intermèdia i polivalent assenyada del segment.

De fet el disseny del Tiguan defuig de solucions estètiques complicades o arriscades, i aposta sobre segur en un disseny net i estilitzat, molt del gust germànic, amb predomini de les formes anguloses i rectangulars sobre les línies corbades, seguint una mena d’evolució estilística sobre la generació anterior del Tiguan, un cotxe que va obtenir uns més que notables resultats comercials.

Presidit per una gran calandra i uns grups òptics davanters que evoquen als del Passat i on la major llicència estilística dels dissenyadors han estat els icònics grups òptics posteriors, trencadors amb l’estètica tradicional dels cotxes Volkswagen.

Volkswagen oferta, de moment, propulsors dièsel i gasolina del seu SUV estrella, amb potències compreses entre els 116 i els 239 CV associats a canvis manuals de sis velocitats o DSG de 6 i de 7 velocitats. A més, els clients poden optar entre models amb plataformes de tracció davantera o tracció integral 4Motion que funciona amb un sistema Haldex de cinquena generació (és a dir, que regula electrònicament el repartiment del parell a les rodes, prioritzant el tren davanter).

La nostra unitat de prova disposava del motor 2.0 TDI (amb tecnologia AdBlue) de 150 CV de potència i 340 Nm de parell associats a un canvi manual de sis velocitats i el sistema de tracció integral 4Motion. Val a dir que aquest motor té un tarannà més aviat estalviador: de fet vaig homologar un consum mitjà de poc més de 6’5 litres als 100 quilòmetres, tot i que amb puntes de més de 8 litres en trams revirats o allunyats de l’asfalt. En trams favorables, i amb el mode “Eco” activat, és possible apropar-se a un consum que voreja els 5 litres llargs, però en condicions de conducció reals –embussaments, aturades, semàfors, desnivells i altres- veurem com el consum del cotxe es dispara amb xifres que poden superar els 7 litres amb relativa facilitat.

Pel que fa als interiors, aquest Tiguan homologa cinc places reals, amb una plaça posterior central prou aprofitable fins i tot per a un adult amb dues cadiretes a cada costat. El maleter, per la seva banda, arriba als 615 litres de capacitat, una xifra ben aconseguida per un cotxe de 4’4 metres de llarg.

Eficaç, però pesant

Aquesta versió del Tiguan homologa un pes de 1.660 quilos a la bàscula, una xifra que es justifica per tot l’equipament tecnològic i mecànic del totcamí alemany. Aquest pes, a banda de perjudicar les xifres de consums, també es tradueix en unes prestacions dinàmiques una mica per sota de les que presenten alguns rivals del mateix segment, especialment accentuades per les prestacions del motor TDI de 150 CV, que si bé és cert que esdevé prou estalviador, no és del tot brillant a l’hora d’entregar el parell a la zona mitja-baixa del tacòmetre.

Ara bé, no podem concloure que aquest Tiguan sigui un cotxe lent. Res més lluny de la realitat. De fet el treball en les suspensions i la posada a punt del cotxe fa que aquest Tiguan es noti més apamat i es bellugui menys que el seu predecessor, oferint menys inèrcies i rareses al volant que la generació precedent en ferms revirats.

Més enllà del seu comportament dinàmic en trams revirats, aquest Tiguan està pensat per oferir comoditat, confort i consums ajustats per autopistes i carreteres ràpides, on associat al mode de conducció “Normal” o “Sport” ofereix algunes de les seves millors cartes. El Tiguan se sent segur i eficaç a velocitats legals, gràcies al seus sistema de tracció integral. Ara bé, la direcció –una mica tova, desmultiplicada i no del tot comunicativa- i l’aïllament acústic del cotxe a certa velocitat (penso que s’escolta massa el so del vent) fan creure que el treball aerodinàmic es podria optimitzar encara una volta més.

Un totcamí amb totes les lletres

La gran qualitat d’aquest totcamí de tracció integral és el seu “savoir faire” fora de l’asfalt. Gràcies a la tracció integral 4Motion i les diverses proteccions de plàstic a la part inferior del cotxe aquest Tiguan mostra unes qualitats 'off-road' prou dignes, per sobre del que la majoria de SUV ens tenen acostumats.

El Tiguan disposa d’un botó rotatiu que ens permet seleccionar el ferm sobre el qual circulem i que ens permet escollir entre l’asfalt, neu , muntanya i ajustament personalitzat, que ens permet configurar el mode de circulació a les nostres preferències i necessitats i ajusta el xassís, la direcció, el sistema de frenada, la gestió del motor i fins i tot el sistema de control de descens automàtic a les nostres necessitats.

El nou Tiguan està encara més ben preparat per un ús habitual fora de l'asfalt o amb condicions extremes com neu, fang o sorra

Vaig provar el mode 'off-road' per pistes i camins en bon estat, desconnectant el control de tracció i ajustant el mode de conducció, i vaig quedar raonablement satisfet del comportament del nou Tiguan: és més que suficient pel 90% dels usuaris d’aquesta mena de vehicles. Ni tan sols vaig trobar a faltar una reductora, ja que l’escalat del canvi de marxes i el desenvolupament de la primera i la segona velocitat són prou eficaces a l’hora d’entregar el parell del cotxe a les quatre rodes.

La nostra unitat de prova disposava també del sistema Discovery Pro, que inclou una càmera i diversos sensors que generen una imatge i un radar de proximitat de 360 graus, molt útil no tan sols per aparcar el vehicle en entorns urbans, si no que ens permet calcular millor les distàncies als obstacles fora de l’asfalt.

Conclusió El Tiguan probablement és el SUV més raonable, polivalent i equilibrat del mercat. Un totcamí capaç de complir amb nota com a cotxe familiar, viatger i fins i tot per viure aventures fora de l’asfalt amb seguretat i comoditat.

Preus

El nou Tiguan és un producte exclusiu, i en conseqüència, el seu preu s’ha anat encarint de forma significativa durant els darrers anys. Les versions més bàsiques, anomenades Edition i amb un motor gasolina de 125 CV i plataforma de tracció davantera comencen en els 26.990 euros, mentre que la versió més cara, amb motor dièsel de 240 CV, tracció integral i canvi DSG de 7 velocitats s’enfila fins els 47.850 euros.

La nostra unitat de prova té un preu base de 39.840 euros, un preu ja elevat però que en el nostre cas supera àmpliament la barrera dels 40.000 a causa del seu equipament final.