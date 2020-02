Cupra León: el rei de la selva, també en format ecològic

Ara fa tot just tres setmanes Seat presentava el nou León, i ara li ha tocat el torna a Cupra amb la presentació internacional dels Cupra León, Cupra León Sportstourer, Cupra e-Racer i Cupra León Competición, les versions d’alt rendiment del compacte de Martorell, el millor cotxe català de tota la història.

El nou Cupra León ofereix una simbiosi entre alt rendiment i electrificació que es tradueix en el nou Cupra León eHybrid, un cotxe híbrid endollable o PHEV amb 245 CV de potència que incorpora un motor 1.4 TSI de quatre cilindres amb un motor elèctric de 85 kW i unes bateries de 13 kWh per oferir una potència total conjunta de 245 CV i 400 Nm de parell. A més, té una autonomia totalment elèctrica de fins a 60 quilòmetres i un canvi automàtic DSG de sis relacions amb connexió elèctrica.

A banda de la versió híbrida, Cupra ofereix una mecànica convencional gasolina 2.0 TSI de quatre cilindres amb 245 o 300 CV de potència, sempre associat a un esquema de tracció davantera i canvi automàtic DSG de set relacions.

El Cupra León més potent només es podrà adquirir amb la carrosseria Sportstourer o familiar, i combina el motor 2.0 TSI amb una potència de 310 CV i 400 Nm de parell amb un canvi DSG de set relacions i un sistema de tracció integral 4Drive.

El Cupra León, al qual la marca anomena el “rei dels lleons”, és el model més important de la filial catalana d’alt rendiment i el gran responsable del creixement de la marca en el mercat europeu i mexicà, amb més de 40.000 unitats venudes els últims dos anys.

Cupra e-Racer i Cupra León Competición, l’essència de Cupra

Però el model més espectacular de Cupra ha estat el nou Cupra e-Racer, un cotxe totalment elèctric amb una potència màxima de 680 CV i 960 Nm de parell que els seus dos motors elèctrics entreguen sobre l’eix posterior i que debutarà en el nou campionat de turismes elèctrics E-TCR, en què –segons apunta la marca– “té possibilitats serioses de guanyar moltes carreres”.

El Cupra e-Racer té un sistema de control vectorial del parell que canalitza correctament tota la seva potència i és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 3,2 segons i de 0 a 200 en només 8,2 segons, unes potències d’autèntic infart.

A banda del Cupra e-Racer, l’altra gran estrella de la vetllada ha estat el nou Cupra León Competición, un turisme pensat per a la competició i que extreu 340 CV del seu motor de 2 litres de cilindrada, pensat per complir amb la normativa del campionat TCR. Aquest model també permet modificar les especificacions del seu xassís per fer-lo adaptable a les característiques de cada circuit.