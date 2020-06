Seat Ateca 2020: més modern i tecnològic, però sense versions electrificades

L’Ateca és un dels puntals del creixement de Seat els últims anys, amb més de 300.000 unitats venudes a tot el món des del 2016, any del seu llançament. Són quatre anys i ja li tocava un restyling per afrontar amb garanties la segona meitat de la seva vida comercial en un segment en què és molt fàcil quedar-se endarrerit respecte a la competència. En aquest cas, Seat tenia la difícil tasca de millorar un cotxe que ja era un èxit comercial i en el qual els canvis corrien el risc de no ser benvinguts.

Val a dir que el resultat a primer cop d’ull promet força: tot i que encara no l’hem pogut veure presencialment, aquest Ateca 2020 (o vint-vint, com en diuen els del Baix Llobregat) és un cotxe visualment agraciat i atractiu. De fet, el Centre Tècnic de Martorell, responsable del disseny del cotxe tot i que es fabriqui a la República Txeca, ha fet una bona feina de disseny interior i exterior, inspirat en el llenguatge estètic iniciat pel Tarraco i el nou León.

L’Ateca 2020 és una mica més llarg (18 mil·límetres) que el model actual i estrena nou acabat: el nivell d’equipament anomenat Xperience li aporta un aspecte més musculat i poderós, definit per una calandra més estilitzada i definida, nova signatura òptica amb fars FullLED, intermitents dinàmics, diversos detalls cromats en la carrosseria o els passos de roda més marcats, que li aporten una dosi de vigorositat.

Els interiors del SUV compacte de Seat són ara més sofisticats gràcies a l’ús de nous materials i motllures en les portes i seients electrònics, al disseny d’un nou volant més esportiu amb calefacció integrada i a un tauler central que segueix apostant per la racionalitat i l'ergonomia.

Però on sobresurt més el canvi dels interiors de l’Ateca és en el camp tecnològic i digital, gràcies al nou quadre d'instruments totalment digitalitzat. Conté una pantalla de 10,25 polzades que fa la funció de quadre de comandaments i una nova pantalla central tàctil de 9 polzades, amb un nou sistema d’infoentreteniment o interface heretat del que ja vam conèixer durant la presentació del nou Seat León i que també fa servir, amb més possibilitats i aplicacions, el Cupra León.

Seat estrena un nou sistema de connectivitat en l’Ateca amb compatibilitat Android Auto i Apple Car Play. L'objectiu és que el nostre telèfon mòbil accedeixi a l'aplicació Seat Connect App, que ens permet saber en temps real l’estat del vehicle o la seva geolocalització. A banda hi ha tota una sèrie de noves funcionalitats online gràcies a la SIM integrada, que utilitzen per defecte tots els models independentment del seu nivell d’equipament i que pot actualitzar les seves aplicacions de manera automàtica sense necessitat d’haver de passar pel taller oficial de la marca.

El nou Ateca estrena també un nou sistema de reconeixement d’ordres de veu que s’activa dient les paraules "Hola, hola". S'ha de dir que ens permet interaccionar amb el vehicle només en castellà, ja que el nou Ateca difícilment podrà entendre o respondre les ordres de veu que li fem en català.

Pel que fa als sistemes de seguretat, val la pena destacar que Seat hi aposta fort: utilitza molts sistemes integrats que el converteixen en un cotxe molt segur, com ara un mode de conducció autònoma de nivell 2 que requereix encara la supervisió del conductor però que pot detectar l’entorn i que incorpora l’assistent de col·lisió, l'avisador de canvi de carril que permet circular de manera autònoma dins les marques viàries i un control de creuer adaptatiu que s’adapta als límits de velocitat, a l’estat del trànsit i a les condicions meteorològiques a temps real.

Una mecànica més ecològica però no electrificada

L’Ateca 2020 és un cotxe més respectuós amb el medi ambient gràcies a uns motors dièsel i gasolina més eficients i amb índexs d’emissions més baixos. En el cas del les mecàniques dièsel, Seat ha anunciat que només farà servir el motor 2.0 TDI amb dos catalitzadors d’AdBlue (urea) i potències compreses entre els 110 i els 150 CV, amb la possibilitat d'associar les versions més potents al canvi automàtic DSG i opcionalment a la tracció integral 4Drive.

Pel que fa als motors gasolina, Seat ofereix fins a quatre opcions mecàniques diferents, amb motors 1.0 TSI de tres cilindres i 110 CV associat a un canvi manual, un motor 1.5 TSI amb 150 CV que es pot associar a un canvi manual o DSG i la versió més prestacional: 2.0 TSI que s’associarà a un canvi automàtic DSG i el sistema de tracció integral 4Drive de sèrie.

Les mecàniques es limiten a motors dièsel o gasolina amb potències entre els 110 i els 190 CV: no hi ha cap versió endollable o electrificada

Tot i que us vam avançar que aquest restyling de l’Ateca faria servir mecàniques híbrides endollables, semihíbrides o mild hybrid heretades del nou León, Seat encara no les ha anunciades. De fet, podria ser que no les utilitzi fins que la línia de producció de l’Ateca a la República Txeca no les faci servir també per als Skoda Karoq i Kodiaq.

Finalment, el nou Ateca 2020 arribarà al mercat la tardor vinent, a un preu encara per confirmar, però que s’hauria de moure en una àmplia forquilla que oscil·la entre els 24.000 euros de les versions bàsiques fins als gairebé 40.000 de les versions més potents, amb canvi automàtic DSG i tracció integral 4Drive.