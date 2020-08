El nou Volkswagen Passat tindrà una versió elèctrica

El segment de les berlines no passa pel seu millor moment. Víctimes de l’arribada dels SUV i de l’electrificació del mercat, cada cop queden menys berlines en el mercat (Renault va anunciar que retirava el Talisman) i moltes de les que es quedaran es convertiran en crossovers, com serà el cas dels futurs Opel Insignia i Ford Mondeo.

Aquest panorama feia que la cúpula de Volkswagen hagi dubtat força sobre la continuïtat del seu Passat, sobretot a causa de la prioritat que tindran els models elèctrics ID (després de l’ID.3, Volkswagen ja treballa en el SUV ID.4) i davant l’inesperat bon rendiment comercial de l’Arteon, la versió cupè i premium del Passat que en alguns moments fins i tot ha superat les vendes del model del qual deriva.

Però el Passat no és un model qualsevol: ha venut més de 30 milions d’unitats des de l’any 1973, quan Volkswagen va començar a comercialitzar la berlina, i s'ha convertit en el segon cotxe més venut de la història dels de Wolfsburg, superant mites com la Transporter o el Beetle i només per darrere de l’etern Golf.

Després d’analitzar minuciosament la situació, els de la Baixa Saxònia han decidit donar llum verda a la continuïtat del Passat amb una nova generació a partir del 2023, tal com ha avançat la revista britànica Autocar. El nou Passat farà servir la plataforma i mecànica estrenada pel flamant Skoda Superb i inclourà versions de gasolina, dièsel, hibrides endollables i elèctriques en la seva gamma. A més, el nou Passat s’orientarà més en valors com la practicitat i l’espai interior, deixant de banda l’estil i el disseny, ja que a Volkswagen volen posicionar l’Arteon com el model més passional, mentre que el Passat tindria un rol més utilitari i racional.

Per acabar, és rellevant explicar que per primer cop en la història el Passat es fabricarà fora d’Alemanya, ja que Volkswagen té previst fabricar-lo a la planta txeca de Kvasiny (on ja es fa el Superb, cotxe amb el qual compartirà plataforma, mecànica i tecnologies) i fer servir les instal·lacions de la fàbrica alemanya d’Emden, on el Passat s’ha fabricat els últims 47 anys, per fabricar-hi el SUV elèctric ID.4.