Renault sacrificarà els Talisman, Scénic i Espace

Una de les primeres decisions de Luca de Meo al capdavant de Renault ha sigut eliminar tres models de la gamma actual i substituir-los per totcamins i crossovers, el tipus de carrosseries preferides ara pels compradors europeus.

Renault està passant un moment força delicat, amb una aliança amb Nissan i Mitsubishi que per moments ha trontollat, amb números vermells per primer cop en deu anys (amb vistes d’empitjorar després de la crisi del coronavirus) i amb una gamma de vehicles molt extensa però poc atractiva per al gran públic, en segments en franca decadència al Vell Continent com el de les berlines i els monovolums.

L’expresident de Seat creu que cal rejovenir la marca del rombe amb l’entrada de nous models que substitueixin l’actual Talisman (una berlina de molta qualitat percebuda però escàs èxit comercial) i els Scénic i Espace, dos monovolums molt racionals però que xoquen amb les tendències dels compradors, que ara prefereixen les carrosseries de tipus SUV o crossover.

De fet, el declivi dels monovolums a Renault (la marca que els va inventar i popularitzar) no és nou. Ara fa dos anys ja us vam explicar que en aquell moment Renault es plantejava eliminar el seu Scénic, un cotxe que havia funcionat comercialment bé fins aleshores però que ja començava a disminuir les vendes.

I és que, actualment, el gruix de les vendes de Renault el capitalitzen dos totcamins com el Captur i el Kadjar, i el futur SUV o crossover gran de la marca francesa serà un cotxe amb carrosseria elevada i de tall cupè amb cinc places reals, capaç d’omplir el buit generat pels actuals Talisman i Espace, que es retiraran progressivament del mercat entre el 2021 i el 2023.

Segons apunten diverses fonts, el nou crossover de Renault seria un model elèctric o com a mínim electrificat (híbrid endollable) que utilitzarà la nova plataforma CMF-EV de l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi i que voldrà plantar cara al Tesla Model 3 i al Jaguar I-Pace, entre altres, amb uns 4,8 metres de llarg i 2 d’ample i una estètica inspirada en el prototip Morphoz.