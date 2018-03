Jaguar I-PACE, el primer felí elèctric amb 400 CV sota les urpes

Amb els Tesla Model X en el punt de mira Jaguar presenta el seu primer cotxe totalment elèctric al Saló de Ginebra d’aquest 2018. El Jaguar I-PACE és un SUV impulsat per dos motors elèctrics (un sobre cada eix) i tracció intergal amb 400 CV de potència capaç d’accelerar de 0 a 100 en 4’8 segons.

Les seves bateries d’ions de liti, repartides per tot el xassís del totcamí, tenen una capacitat de 90 kWh, cosa que li permet oferir una autonomia d’ús d’uns 480 quilòmetres, no massa lluny de la que ofereix el seu gran rival, el Tesla Model X. En un punt de recàrrega ràpida de 100 kW aquest I-PACE es pot carregar al 80% en tan sols 40 minuts, i en un punt domèstic necessita unes 10 hores per omplir les seves bateries.

Estèticament aquest nou I-PACE manté el millor del disseny i l’essència britànica dels Jaguar, combinant esportivitat, estil i distinció per obtenir un producte molt equilibrat. Les espectaculars llandes de 22 polzades i els passos de roda emfatitzats fan que aquest I-PACE sembli encara més gran, rude i agressiu del que en realitat és.

Amb 4’68 metres de llarg i un maleter de 656 litres el nou totcamí elèctric no arriba a les mides del F-PACE, el SUV de Jaguar que tantes alegries comercials ha reportat a la marca. D’entrada, per mides i preu (79.100 euros al nostre mercat) sembla ser una alternativa a escala europea del Tesla Model X. El temps dirà si l’aposta dels anglesos té l’impacte esperat.