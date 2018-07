Espace: el monovolum alliberador

Hi ha una certa rivalitat entre Renault i Chrysler per establir quin dels dos fabricants va inventar el concepte del monovolum. Tots dos tenen raó.

El novembre del 1983, la marca americana va presentar el Dodge Caravan als Estats Units, un vehicle que més tard arribaria a Europa amb el nom de Chrysler Voyager. I set mesos després Renault va treure al mercat europeu l’Espace. En realitat, ja feia sis anys que Phillippe Guédon, un enginyer que treballava per Matra, havia dissenyat aquest model. Guédon primer el va oferir a Peugeot, però el van refusar perquè no els agradava i Renault el va acceptar.

L’espai a l’interior que oferia l’Espace, amb els seients giratoris, va ser la gran aportació d’un model que es presentava amb la vocació de ser “alliberador” per als ocupants.

Renault va revolucionar el mercat amb la difusió d’aquesta classe de vehicles, que avui s’han vist relegats a un segon pla de les vendes, sobretot des de l’aparició dels SUV. Només la necessitat de disposar d’una capacitat per transportar set persones els justifica en relació amb els vehicles polivalents, i això que alguns també ho ofereixen.

El primer Espace feia 4,25 metres de llarg. ¿Oi que semblava enorme? Doncs aquesta és la mida del SUV urbà de Seat, l’Arona, considerat de dimensions normals per circular, sobretot, per ciutat.

Renault ja va per la cinquena generació d’aquest monovolum, que ara disposa de direcció a les quatre rodes i va carregat de tecnologia per tot arreu. Entre els seus punts forts, la marca destaca que permet viatjar com si anéssim en classe business.