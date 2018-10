Renault es planteja eliminar l’Scénic

Renault va inventar el monovolum. De fet l’Scénic va ser el vehicle més important de la gamma de Renault fa relativament poc temps: l’any 2004 els del rombe van vendre més de 319.000 unitats del seu monovolum estrella, però actualment en venen menys d’una tercera part, i les perspectives de cara al futur no són massa bones.

I és que els monovolums ja no estan de moda, i els clients potencials d’aquests vehicles -famílies amb dos o més fills- cada cop opten més per comprar SUV o totcamins grans de fins a set places per transportar família i equipatge.

En un futur tindrem monovolums o només fabricarem SUV? El temps ho dirà Thierry Bollore - President Renault

En aquest context el president de la companyia francesa Thierry Bollore ha afirmat a París que l’actual generació de l’Scénic, apareguda ara fa dos anys, podria no tenir continuïtat més enllà del 2023 o 2024, i que el seu lloc al mercat l’ocupin els SUV i ‘crossover’ de la marca, que ja compta amb models importants com el Kadjar, Koleos i Captur, que ja suposen més d’un terç de les vendes totals de Renault.

En referència a l’actual Scénic (i la variant allargada Grand Scénic) Bollore ha afirmat “estar content” amb el cotxe, i que “respon a les necessitats actuals dels consumidors”, però també ha avisat que “els gustos dels conductors estan canviant” i no pot assegurar la continuïtat del model actual de cara a un futur no massa llunyà.