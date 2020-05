Renault acomiadarà 14.600 treballadors a tot el món

El grup Renault ha presentat un pla de xoc per intentar reduir costos per un valor superior als 2.000 milions d'euros durant els propers tres anys i que inclou una revisió dels processos productius, una disminució de la seva gamma actual (com demostra la decisió d'eliminar els Espace, Scénic i Talisman) i una reducció de la plantilla amb l'acomiadament, baixa incentivada o jubilació de 14.600 persones, 4.600 de les quals a França.

Segons ha anunciat en roda de premsa, Renault de moment mantindrà obertes i operatives les seves plantes espanyoles de Valladolid, Palència i Sevilla, on es fabriquen cotxes com el Captur, caixes de canvis i altres accessoris. Renault també pretén estalviar 800 milions d'euros en esforços d'enginyeria gràcies a les sinergies que es volen teixir amb Nissan i Mitsubishi, amb els quals es compartiran plataformes, motors i solucions tècniques.

De la mateixa manera que ha fet la seva aliada Nissan, Renault vol reduir la seva gamma actual i fabricar menys vehicles per centrar-se en aquells segments de mercat realment competitius, passant dels més de 4 milions d'unitats anuals fabricades anuals a poc més de 3,3 milions de cara a l'any 2024 i obtenint un estalvi d'uns 650 milions d'euros. En aquest sentit Renault ja ha anunciat que renunciarà a ampliar les fàbriques de la seva filial Dacia al Marroc i Romania i que presentarà un pla per racionalitzar i compatibilitzar les plantes de Renault al nord de França (Dieppe, Flins, Douai i Mauberge) per fer-les complementàries i competitives.

Crida especialment l'atenció el cas de la planta francesa de Dieppe, on fins ara es fabrica l'esportiu Alpine A110, que Renault ja anunciat que deixarà de fabricar d'aquí un parell d'anys. Caldrà veure quin pla té la marca per a aquest centre productiu, ja que algunes fonts avisen que Alpine, la marca esportiva de Renault, es podria reconvertir en una marca de cotxes elèctrics.

I és que l'altre gran cavall de batalla de Renault durant els pròxims anys serà l'aposta pels cotxes elèctrics. Actualment Renault ja comercialitza el Twizy i el Zoe, però la seva gamma s'incrementarà amb un SUV elèctric molt econòmic que fabricarà Dacia i un altre totcamí elèctric Renault basat en el Zoe actual. D'aquesta manera, es podrà esglaonar la producció de fins a tres vehicles elèctrics diferents utilitzant una mateixa plataforma de vehicles elèctrics, que té uns costos de desenvolupament baixos perquè és compartida amb Nissan i Mitsubishi.

Els nous híbrids endollables o plug-in de Renault, per la seva banda, han d'aprofitar les tecnologies i coneixements de Mitsubishi, líder mundial en el segment dels vehicles endollables gràcies al seu Outlander PHEV i que compartirà mecàniques i electrònica amb la resta de marques de l'aliança franco-japonesa. Ara bé, el Renault Captur, un dels cotxes de més èxit de la marca francesa i que actualment es fabrica a Valladolid i Palència, podria marxar a la planta de Nissan a Sunderland, que es podria especialitzar en la fabricació de SUVs amb la mateixa plataforma (els Nissan Qashqai i els Renault Kadjar i Captur). Amb tot, la direcció de la marca no ha volgut valorar aquesta possibilitat apuntada ja fa algunes setmanes pel Finantial Times.

Renault vol estalviar uns 700 milions d'euros més en costos de comercialització i màrqueting, i també ha anunciat que renunciarà a la joint venture amb la xinesa Dongfeng per tenir presència al mercat asiàtic, un espai on Renault obtenia pocs ingressos i que ara ocuparà Nissan.

Per acabar, i encara que pugui semblar una contradicció amb l'esperit d'estalvi impulsat per la direcció de la marca, Renault mantindrà actiu el seu equip de Fórmula 1, segons ha confirmat Clotilde Delbos, CEO interina de Renault fins a la presa de possessió de Luca de Meo. El pressupost de l'escuderia Renault de Fórmula 1 serà d'uns 135 milions d'euros anuals, que la marca espera rendibilitzar mitjançant l'explotació comercial gràcies a la publicitat i intangibles com ara l'impacte mundial d'imatge de marca.