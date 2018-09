Peugeot e-Legend, una autèntica màquina del temps

El Peugeot 504 va ser una berlina elegant i esportiva dissenyada per Pininfarina i fabricada per la marca francesa durant els anys 70. El seu disseny, atractiu encara avui, ha inspirat als dissenyadors de Peugeot per crear el prototip e-Legend, una actualització del llenguatge estètic del 504 amb les tecnologies pròpies del segle XXI.

Aquest exercici ‘retrofuturista’ o ‘neovintage’ pretén mostrar com serà el cotxe de Peugeot l’any 2025, i el prototip incorpora un sistema de propulsió totalment elèctric, un mode de conducció autònoma 4 sobre 5 on el conductor pot prescindir del volant i diverses ajudes i sistemes d’intel·ligència artificial per fer el vehicle segur i connectat.

Mecànicament el sistema elèctric del Peugeot e-Legend arriba als 462 CV de potència entregats a les quatre rodes gràcies a un sistema de tracció integral capaç d’accelerar de 0 a 100 en menys de 4 segons amb una autonomia superior als 600 quilòmetres i un sistema de càrrega ràpida capaç de recuperar energia per efectuar 500 quilòmetres en només 20 minuts.

Però el més sorprenent d’aquest e-Legend és el seu interior, que pot convertir-se en una mena de sala d’estar on el volant queda integrat amb el tauler, que allibera una pantalla tàctil de 49 polzades i els seients davanters es reclinen per garantir més confort als seus ocupants. A més, el sistema autònom possibilita que l’interior de l’habitacle disposi de diverses zones sonores independents, amb la qual cosa permetrà que cada ocupant vegi o escolti continguts diferents sense envair el dels seus acompanyanys.

Una de les novetats d’aquest prototip és que disposa de 16 pantalles disseminades pel seu habitacle, entre les que destaca una situada als peus del conductor, que permetria veure la nostra sèrie preferida còmodament recolzats al seients i baixant la mirada.

Aquest e-Legend anuncia un sistema de control de veu capaç d’interaccionar en 17 idiomes (no parlarà el català, tot i ser la llengua d’una part important de l’estat francès) i que permetrà accedir al sistema multimèdia, obrir el navegador, encendre o apagar el cotxe o tancar i obrir les portes mitjançant ordres de veu.

Aquest prototip, que no es fabricarà mai en sèrie, sí que serveix per mostrar el potencial tecnològic i de disseny de la marca francesa, que podria incorporar diverses solucions estètiques i tecnològiques en els seus cotxes de carrer de cara a un futur no gaire llunyà.