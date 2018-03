Mitsubishi Eclipse Cross: voluntat de ser diferent

Durant els anys 90 del segle passat Mitsubishi va fabricar un esportiu cupè anomenat Eclipse. Dues dècades després l’Eclipse reneix de les seves cendres convertit en un totcamí que, això sí, comserva l’esperit cupè de l’Eclipse original. Per diferenciar l’esportiu original d’aquest nou model totcamí Mitsubishi ha afegit el cognom Cross al nou Eclipse, donant vida així al nou Mitsubishi Eclipse Cross.

Mitsubishi s’ha arriscat molt amb el naixement de l’Eclipse Cross. Els japonesos, una marca històrica i que evoca grans gestes de la història del món del motor, ha sabut reinventar molts dels seus principis amb el nou Eclipse Cross, un SUV de tall cupè que ha arribat oper omplir el graó de l’oferta totcamí de Mitsubishi, entre l’ASX i l’Outlander: fa cinc centímetres és que l’ASX i vint menys que l’Outlander.

Estèticament l’Eclipse Cross conjuga un nou llenguatge estètic futurista i arriscat, amb predomini de les formes geomètriques i les línies marcades per emftatitzar i remarcar l’aparença poderosa i musculada del SUV japonès. La línia de la cintura del vehicle de forma ascendent i les nervadures laterals convergeixen sobre una part posterior de tall cupè molt futurista amb la cada cop més convencional lluna posterior dividida en dos pel grup òptic posterior.

Estèticament l'Eclipse Cross resulta fresc i innovador

Potser els interiors són un punt menys atrevits i radicals que les línies exteriors, ja que l’habitacle està enfocat en el minimalisme, sense renunciar a les darreres innovacions tecnològiques (altera canvi de carril, fre d’emergència, detecció d’obstacles d’angle mort, càmeres amb visió zenital per ajudar a l’aparcament, ‘Head-Up Display’...) o l’ús de materials de qualitat com el cuir o la pell, especialment en les versions més equipades de la gamma.

Mitsubishi ja ha avançat que els dissenys d’interiors dels cotxes de la marca es basaran en el de l’Eclipse Cross. Tot i que el disseny m’ha convençut prou, també és cert que la disposició d’alguns comandaments del sistema d’infoentreteniments queden poc a mà o si més no una mica amagats i requereixen d’un procés d’aprenentatge: alguns dels seus rivals presenten taulers més intuïtius i senzills de fer servir.

La posició de conducció és un pèl elevada, amb el volant en una posició una mica més allunyada i per sota de la majoria de cotxes actuals, que convida a una conducció relaxada gràcies a una treballada ergonomia.

Això sí, les places posteriors no acaben d’oferir massa espai (tan sols 133 centímetres d’amplada, sensiblement inferior que els seus rivals) la qual cosa significa que tres ocupants adults viatjarien amb dificultat, i que encabir un adult i dues cadiretes a les places posteriors esdevé una missió molt complicada. Tampoc no m’agrada gens que les finestres de les places posteriors siguin petites i elevades: això dificulta que els infants -o els ocupants de les places posteriors en general- mirin per la finestra i crec que els augmenta la sensació d’estar tancats i puguin arribar a cansar-se abans.

Els seients són ergonòmics i fins i tot les places posteriors disposen d’ajustament lumbar que permet als ocupants anar més o menys estirat, guanyant espai al maleter de 466 litres (485 litres en les versions de tracció davantera), lluny dels millors del segment.

No m’ha agradat que la gestió del sistema d’infoentreteniment sigui poc intuïtiva i que calgui una interacció excessiva amb els controls, situats en espais poc accessibles mentre conduïm, però m’ha agradat encara menys que l’Eclipse Cross depengui de la connexió al nostre telèfon per poder utilitzar un navegador o altres aplicacions. Entenc que un cotxe del seu nivell i preu no pot prescindir d’un navegador integrat, per bàsic que aquest sigui.

Uniformitat mecànica

Mitsubishi utilitza un sol motor per tota la gamma Eclipse Cross, un propulsor de gasolina turbo 1.5 que entrega 163 CV de potència amb plataformes de tracció davantera o total (una de les grans senyals d’identitat de la marca), i que es pot associar a una caixa de canvis manual de sis velocitats o una d’automàtica de tipus CVT virtual de 8 relacions. De cara a l’estiu Mitsubishi també introduirà un motor dièsel enfocat al mercat europeu, i no té previst comercialitzar cap model que utilitzi un sistema de propulsió híbrid.

Val la pena destacar que la plataforma de l’Eclipse Cross no és nova: utilitza la mateixa plataforma -allargada- que l’ASX, la qual cosa limita la càrrega tecnològica i mecànica d’aquest SUV cupè. I aquesta realitat no ha de ser necessàriament negativa, ja que l’ASX és un bon cotxe, i la posada a punt de la direcció i la suspensió de l’Eclipse fan que aquest sigui molt més directe, reactiu i apamat a l’hora d’enllaçar revolts que el petit ASX.

Vaig poder provar la versió més equipada de la gamma, anomenada Kaiketi, associada a la plataforma de tracció integral i el canvi automàtic CVT virtual de 8 relacions, i si en línies generals el cotxe és més que correcte, el maridatge amb aquest canvi automàtic CVT virtual no està a l’alçada de les capacitats del cotxe.

Aquest canvi automàtic de variador continu de vuit relacions virtuals -és a dir, no existeixen- no m’ha agradat gens. Pot ser útil per circular a punta de gas per entorns urbans amb suavitat (no pas amb eficiència), però quan sol·licitem una entrega sobtada de potència per incorporar-nos a una via ràpida o realitzar un avançament el motor es revoluciona per sobre de les 3.000-3.500 rpm però sense accelerar al moment. Aquesta sensació de buit de potència (com si acceleres en punt mort amb un cotxe manual) no l’acabo d’entendre, ni m’acaba d’agradar.

És més: si decidim interactuar amb el canvi virtual mitjançant les lleves del volant podem trobar-nos amb la desagradable sorpresa de baixar una o dues marxes virtuals i que el cotxe no respongui guanyant velocitat si no trepitgem a fons l’accelerador, i tot i així presenta cert retard en el seu funcionament.

Per aquest motiu us recomano que si us plantegeu aquest cotxe, us decidiu provar el canvi manual, amb un funcionament molt correcte i senzill gràcies al tacte de la palanca i els curts recorreguts de l’esglaonat de les marxes. Amb tot, aquesta impressió no deixa de ser subjectiva, i recomano a tothom que estigui interessat en adquirir aquest cotxe que provi les dues transmissions pe veure quina s’adapta millor a la seva conducció i necessitats.

L'Eclipse Cross és un cotxe tranquil, tot i que millora les qualitats dinàmiques de l'ASX

Tots els Eclipse Cross disposen d’un botó que activa el mode ‘Eco’, que modifica l’electrònica i gestió del canvi per millorar consums. Val la pena subratllar que aquest Eclipse Cross és un cotxe tranquil, que no pretén batre cap rècord al cronòmetre ni està pensat per atacar un tram de revolts. En canvi esdevé un bon company per realitzar desplaçaments llargs per carreteres ràpides i autopistes.

On Mitsubishi mai ens decepciona és en les capacitats ‘offroad’ i la capacitat de tracció dels seus cotxes amb tracció a les quatre rodes. El seu sistema de tracció integral anomenat Super All-Whell Control (S-AWC) i heretat de l’ASX disposa de tres modes anomenats ‘Normal’, ‘Snow’ (enfocat a un ús sobre la neu) i ‘Gravel’ (per entorns amb pedres i escassa tracció). Em vaig quedar amb la impressió que l’Eclipse Cross podria fer més o molt més fora de l’asfalt de no ser per la seva escassa alçada lliure sobre el terra, que limita les seves possibilitats en entorns més salvatges com camins trencats o barrancs.

Pel que fa als consums, al llarg de la prova vaig registrar un consum mitjà d’uns 9-9’5 litres tot i seleccionar el mode ecològic la major part del temps, realitzant un recorregut 30% urbà i 70% interurbà i intentant practicar una conducció eficient. En moments puntuals, a més, és possible superar els 10 litres amb certa facilitat, i no vaig ser capaç de baixar dels 8 litres tot i seleccionar un recorregut per una autopista molt plana i amb el control de velocitat activat per sota dels 120 km/h.

Conclusió En definitiva, l’Eclipse Cross és un totcamí innovador i diferent, amb una bona capacitat fora de l’asfalt o en condicions atmosfèriques desfavorables, amb un funcionament correcte, còmode i tranquil quan ens posem al volant.

Preus

Els preus de l’Eclipse Cross arrenquen en els 23.000 euros -descomptes promocionals a banda- que costa la versió Challenge -bàsica- i tracció davantera fins als 33.500 que costa la nostra unitat de premsa amb l’acabat Kaiteki, tracció integral i canvi automàtic, i que incorpora tots els extres de què pot disposar l’Eclipse Cross: sostre solar panoràmic, seients de cuir amb calefacció, climatitzador bizona, llums led…

De moment només existeix el motor 1.5 de gasolina que entrega una potència de 163 CV, i durant aquest any arribarà un nou motor dièsel 2.2 de 150 CV a un preu encara per confirmar.