Lamborghini Huracán EVO Spyder, postureig a cel obert

A vegades les marques fabriquen cotxes innecessaris i que no tenen cap mena de justificació tècnica, com en el cas que ara ens ocupa. Els cotxes descapotables sempre tenen pitjor rendiment i prestacions que els models cupè o de sostre rígid equivalents, ja que la seva aerodinàmica és pitjor, tenen menys espai al malater i habitacle per encabir el mecanisme de la capota retràctil i fins i tot tenen un pes més elevat per encabir els sistemes de protecció i seguretat en cas d’accident.

No hi ha res que justifiqui, doncs, que una marca com Lamborghini presenti una versió Spyder o descapotable del seu Huracán EVO, un esportiu de pura sang amb 639 CV. Res ho pot justuficar, però aquest Huracán EVO Spyder serà un èxit de vendes assegurat i no li faltaran possibles compradors, ja que els compradors d’aquesta mena de cotxes no busquen rebaixar el crono en un circuit si no passejar-se a poc a poc pels passejos marítims de Mònaco, Eivissa, Marbella o Portofino, entre altres.

L’Huracán EVO Spyder estrena un sistema d’obertura automàtica de la capota capaç d’obrir i tancar el sostre en tan sols 17 segons i a una velocitat inferior de fins a 50 km/h. Més enllà d’aquesta especificitat, la versió Spyder manté el mateix motor V10, la caixa de canvis automàtica de doble embragatge i set relacions i l’estructura amb tracció integral de la versió estàndard, tot i que amb un rendiment dinàmic sensiblement inferior (accelera de 0 a 100 en 3,1 segons, mentre que la versió estàndard de sostre dur ho fa en 2,9 segons).

Els interiors del Lamborghini Huracán EVO Spyder mantenen el disseny i l'estructura del model de sèrie, i tindrà un preu de 274.808 euros, 25.000 euros més que el model de sostre rígid que és més ràpid i té millors prestacions dinàmiques.