Lamborghini presenta l’Huracán EVO RWD, una màquina per a valents (i afortunats)

Els temps canvien, i Lamborghini evoluciona els seus productes per arribar a tots els perfils de comprador. En aquest sentit, la marca de Sant’Agata Bolognese ha presentat el flamant Huracán EVO RWD, una evolució de l’Huracán que ara ofereix 610 CV i 560 Nm de parell enviats directament sobre l’eix posterior.

Segurament aquest Huracán EVO RWD no serà tan efectiu ni ràpid en un circuit com un model de tracció integral a les quatre rodes, el sistema favorit de la marca italiana, però aquest Huracán EVO RWD vol ser un cotxe passional pensat per fer gaudir al volant de sensacions pures i derrapar en cada revolt de la carretera oferint un plus als clients que fins ara no podia oferir.

No s'atreveixen a dir-ho, però a Lamborghini tenen l'objectiu de fer cotxes tant o més passionals que els Ferrari

I és que l’Huracán EVO RWD és un model pensat i apadrinat pel CEO de la marca, l’exdirectiu de Ferrari Stefano Domenicali. Segons Domenicali, el nou Huracán EVO RWD és “un cotxe que recorda al conductor els orígens de l’enginyeria de Lamborghini, on el conductor és el centre de tot i el cotxe ofereix una conducció emocionant i atractiva”. D’alguna manera, i encara que ni Lamborghini ni Domenicali ho admetin públicament, el flamant Huracán EVO RWD és un producte orientat al perfil de comprador més purista de Ferrari.

Una mecànica excel·lent

El nou Huracán EVO RWD manté el motor gasolina atmosfèric de deu cilindres en V (o V10, si ho preferiu) associat a un canvi automàtic de doble embragatge de set relacions, i gràcies al fet que prescindeix del sistema de tracció integral té un pes de tan sols 1.389 quilos.

La clau de la lleugeresa d’aquest Huracán EVO RWD també rau en un nou xassís de fibra de carboni i alumini, i a una carrosseria d’alumini i resina termoplàstica. A més, la distribució del pes d’aquest vehicle és de 40:60, o, dit d’una altra manera, la major part del pes del cotxe està situat a l’eix posterior, fet que facilita les coses a l’hora de derrapar.

Tot i que de sèrie ofereix unes llandes de 19 polzades i uns neumàtics Pirelli P Zero desenvolupats específicament per a aquest Huracán, els clients que ho demanin també poden optar per unes llandes de 20 polzades i frens carbonoceràmics, heretats dels de competició i més resistents a la fatiga.

Per poder crear aquest cotxe tan passional, els enginyers de Lamborghini han hagut de posar a punt el xassís amb un nou control de tracció específic que controla que el cotxe no faci un sobreviratge o derrapi massa. Aquest nou sistema de control de tracció, anomenat P-TCS, permet explorar els límits del cotxe amb seguretat, fins i tot sobre ferms humits o neu. El sistema manté l’entrega de parell del motor fins i tot quan el cotxe recupera l’adherència i la tracció després d’haver derrapat de manera controlada, i permet aferrar-se millor a l’asfalt a l’hora de sortir dels revolts.

Lamborghini ha anunciat que el nou Huracán EVO RWD arribarà al mercat europeu la primavera vinent a un preu base sense impostos de 159.443 euros, però els clients que ho desitgin també podran personalitzar el seu cotxe gràcies al programa Ad Personam de Lamborghini, que permet modificar al gust dels clients els interiors del cotxe o diversos detalls de la carrosseria.