Cupra debuta per la porta gran amb set nous models

Cupra ja és una realitat. La nova marca de cotxes esportius ha estat presentada oficialment avui a Sitges, i ha mostrat les seves cartes de cara al futur. Val a dir que els responsables de Cupra ens han deixat bocabadats amb algunes presentacions de models que teníem fora de radar, com el Cupra R ST o el Cupra TCR. A continuació us detallem tota la informació dels nous cotxes:

Cupra Ateca

La versió esportiva de l’Ateca -el flamant Cupra Ateca- debutarà oficialment al Saló de Ginebra, utilitza el motor 2.0 TSI que ja gan servir el León Cupra i el Golf R i oferirà uns magnífics 300 CV de potència, tot i que caldrà saber si la versió Cupra que utilitzarà només la plataforma de tracció integral 4Drive disposarà d¡alguna versió amb canvi manual o tots els Cupra Ateca utilitzaran el canvi automàtic DSG de 6 relacions i doble embragatge de la seva presentación internacional.

Cupra R ST

La versió familiar del León Cupra R és una realitat. El Cupra R ST millorarà el so del tub d’escapament del León Cupra R i mantindrà la plataforma de tracció integral 4Drive i canvi automàtic DSG de 6 relacions amb la mateixa potència (300 CV) que ja utilitzava la variant compacte.

Cupra TCR

El Cupra TCR serà el primer cotxe de competició de la nova marca, i disputarà la temporada 2018 de les TCR Series. La novetat d’aquest cotxe és que els clients particulars que ho desitgin podran adquirir alguna de les 200 unitats limitades que Cupra posarà a la venda.

La pilot catalana Laia Sanz és la imatge dels Cupra TCR –i per extensió, de la nova gamma-, una elecció que referma l’aposta de la nova marca amb la seva identitat local.

Cupra Ibiza

Cupra també ha mostrat les fotos del nou Cupra Ibiza, finalment menys estrident que la versió filtrada fa un parell de dies. El nou Cupra Ibiza utilitza el mateix motor que la nova versió del Polo GTI, un motor 2.0 TSI desenvolupat per l'alemany Ralf Budack que arriba als 200 CV de potència diferent dels que utilitza el León o el Golf, ja que és una evolució de l’1.8 TSI utilitzat en l’anterior generació del Polo i Ibiza per oferir una millor relació de compressió (11,6:1 respecte als 9,6:1 del Golf) i que li permet entregar el parell màxim molt abans que no pas el motor del seu germà gran.

Cupra Arona

Tot i que no n’ha mostrat cap imatge oficial, Cupra ha confirmat que al llarg d’aquest any hi haurà una versió Cupra de l’Arona, aprofitant la base mecànica i els elements ja utilitzats per la versió Cupra de l’Ibiza. Amb tot, aquest model encara trigarà uns mesos en arribar per no eclipsar els nous T-Roc i T-Cross, els flamants totcamins de Volkswagen.

Cupra Tarraco

Tot i que Cupra no ho ha confirmat, el Tarraco serà el sisè cotxe de la gamma Cupra, que apareixerà uns mesos després de la seva presentació com nou model de Seat al Saló de Ginebra que obre les portes el mes vinent.

El setè model: el nou Cupra León

Cupra ha anunciat set nous models per la seva gamma en menys d’un any, i després d’assignar els sis primers models, el setè serà el León de quarta generació, que veurà la llum l’any vinent. Una versió encara més radical que l’actual Cupra R és possible, tot i que encara no disposem de cap imatge oficial.