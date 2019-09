Cupra Tavascan: un SUV elèctric i esportiu amb nom català

Sembla que últimament a Martorell s’han aficionat a batejar els seus nous cotxes amb noms catalans (o, més ben dit, topònims relacionats amb la llengua catalana). I és que als Seat Tarraco, el-Born i Cupra Formentor s’hi suma ara el Cupra Tavascan, el prototip del primer SUV cupè (o CUV, si ho preferiu) totalment elèctric de la nova marca independent.

El Tavascan que Cupra ha presentat avui al Saló de Frankfurt és un cotxe totalment elèctric de tracció integral a les quatre rodes gràcies als seus dos motors (un sobre cada eix) que proporcionen una potència total combinada de 306 CV associats a unes bateries de 77 kWh de capacitat que li permeten arribar als 450 quilòmetres d’autonomia teòrica. Aquesta potència li serveix per accelerar de 0 a 100 en només 6,5 segons, una xifra més que respectable i que el col·locarà com un dels cotxes més ràpids del mercat.

El Tavascan es basa en la nova plataforma modular MEB del grup Volkswagen, i aprofita una sèrie de tecnologies, motors i bateries que Seat i Cupra també reutilitzaran en altres models electrificats de la marca, com el nou Seat el-Born.

Estèticament el Cupra Tavascan destaca pel seu disseny esportiu i una carrosseria escultural pensada per oferir la mínima resistència aerodinàmica possible on destaca un frontal molt agressiu i futurista amb una gran graella davantera que permet refrigerar més ràpidament les bateries i que ofereix un resultat que ens recorda alguns models de Porsche o Lamborghini i una zona posterior que pren com a referència el Cupra Formentor, amb un gran difusor central i unes espectaculars llandes de 22 polzades.

Pel que fa als interiors, el Cupra Tavascan destaca per un disseny ergonòmic i funcional amb quatre seients de tipus ‘bucket’ de fibra de carboni i cuir amb connexió per carregar o connectar el nostre ‘smartphone’, altaveus integrats i un quadre d’instruments totalment digital de 12,3 polzades que fa la competència a la gran pantalla tàctil central de 13 polzades.

Encara no sabem exactament quan podrem començar a veure el Cupra Tavascan per les carreteres i carrers del país, tot i que la versió de producció definitiva en cap cas es començarà a fabricar abans del 2021, a un preu encara per confirmar.