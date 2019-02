Cupra Formentor, el ‘crossover’ cupè, esportiu i ecològic català

I per fi Cupra ha presentat el seu primer cotxe com una nova marca independent. El prototip del seu primer CUV (un vehicle a mig camí dels SUV i els cupès) s’anomena Formentor, en homenatge al cap de Formentor, a l’illa de Mallorca. Finalment el nom escollit per Cupra ha sigut el d’aquest accident geogràfic balear, tot i que les primeres informacions apuntaven que el model definitiu s’anomenaria Terramar. Amb tot, encara no és clar quin serà el nom del model definitiu quan es comenci a comercialitzar.

Més enllà del seu nom, el Formentor és un model molt important dins de la història de Cupra, ja que aquest serà el primer model de la marca. Sí, Cupra ja comercialitza un Cupra Ateca, però, a diferència d’aquest, el Formentor serà un model exclusiu de la nova marca esportiva que no formarà part de la gamma de Seat fins d’aquí dos o tres anys com a mínim.

Estèticament el Formentor rep una forta influència del Tarraco, el SUV de set places que la marca fabricarà a Wolfsburg, i avança moltes solucions estètiques que veurem en la pròxima generació de León. De fet, el Formentor hauria d’ocupar el lloc del León X-Perience, és a dir, un model orientat a un ús més habitual fora de l’asfalt.

Els interiors del Formentor també suposen un important salt endavant de la nova marca Cupra, i destaquen els seus seients esportius de tipus ‘bucket’ entapissats de cuir, el nou tauler digital anomenat ‘Digital Cockpit’, una gran pantalla central de deu polzades i els detalls cromats i de negre piano dels instruments del cotxe.

Una mecànica ecològica però esportiva

El Cupra Formentor estrena un nou sistema de propulsió híbrid endollable (PHEV) que ofereix una potència total combinada de 245 CV associat a un esquema de tracció integral amb bloqueig de diferencial i un canvi automàtic DSG de set relacions. A més a més el Formentor utilitza un xassís adaptatiu DCC de darrera generació i diversos modes de conducció que permeten modificar el comportament del vehicle i adaptar-lo a les necessitats de conducció en cada moment.

Gràcies al seu sistema híbrid i les seves bateries de liti el Formentor pot recórrer uns 50 quilòmetres en mode totalment elèctric en condicions de circulació reals, cosa que el converteix en un cotxe ecològic amb etiqueta mediambiental ‘0’ i que no patirà mai cap mena de restricció per circular a les grans ciutats.

Cupra presentarà oficialment el nou Formentor durant el Saló de Ginebra, i és el pilar sobre el qual la nova marca independent vol duplicar les seves vendes en un termini de tres a cinc anys, que durant el 2018 van ser realment bones: Cupra va entregar 14.400 models durant tot l’any a tots cinc continents, i amb el nou Formentor confia poder arribar aviat a les 30.000 unitats anuals.