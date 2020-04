Comparativa: el nou Tesla Model S Performance és més ràpid que un Lamborghini?

El portal de cotxes Carwow ha publicat al seu canal de YouTube una prova d’acceleració que s'ha fet viral entre un Telsa Model S Performance i un Lamborghini Aventador S Roadster, en què l’elèctric californià és capaç de derrotar el descapotable més ràpid de la història de la marca italiana.

Val a dir que el Tesla Model S Performance és l'última i més potent evolució del Model S, i gràcies als seus dos motors elèctric és capaç d’oferir 825 CV de potència i 1.300 Nm de parell, tot i que té un pes de 2,2 tones a causa del paquet de milers de bateries de ions de liti repartides per la plataforma del cotxe.

El Lamborghini Aventador S Roadster, per la seva banda, utilitza un motor de gasolina V12 atmosfèric que ofereix 740 CV de potència i 690 Nm de parell, associat a un esquema de tracció integral i un pes de 1.625 quilos, un pes molt inferior al del seu rival.

Els provadors de Carwow fan fins a tres carreres d’acceleració en un quart de milla, on l’elèctric de Musk s’imposa per un estret marge de temps: el Tesla Model S Performance va aconseguir un millor temps de 10,4 segons, mentre que el Lamborghini Aventador S Roadster, que necessita accelerar i arribar a un rang òptim de revolucions per extreure tot el seu potencial, va aconseguir fer un millor temps de 10,6 segons.

Així doncs, queda clar que el Tesla Model S Performance és un autèntic atleta capaç de fer front i derrotar un dels superesportius més espectaculars del món, per bé que la velocitat punta màxima del Lamborghini Aventador S Roadster és de 350 km/h, molt per sobre de la velocitat punta màxima del Tesla Model S Performance, que es conforma amb només 265 km/h de velocitat punta.

El Tesla Model S, un cotxe sensacional

Ara fa poc més d’un any vam poder provar el Tesla Model S 100 D, la versió amb més autonomia de tota la gamma de Tesla, ja que arribava als 613 quilòmetres d’autonomia, 25 més que la versió prestacional P100 D, amb la qual comparteix les bateries de 100 kWh, i amb una potència total de 770 CV.

Tal com us vam explicar en aquella prova, l’element més significatiu del Model S 100 D o el nou Performance no és la seva capacitat d’acceleració, superior a la de molts Lamborghini o Ferrari, sinó que aquest cotxe elèctric és un magnífic company de viatge en desplaçaments mitjans o llargs, ja que el seu xassís i el seu bastidor han estat dissenyats específicament per absorbir qualsevol irregularitat de l’asfalt en forma de sotrac i no la transmet dins l’habitacle. La comoditat i el confort, la suavitat del bastidor, sumats a l’absència de soroll d’un motor tèrmic i a la possibilitat de cedir el control de la conducció al mateix cotxe, converteixen el Model S en el millor turisme –en el sentit tradicional del mot– de tot el segment, i potser també de tot el mercat. Per acabar, us deixem amb la comparativa que vam fer nosaltres enfrontant cara a cara el Model S 100 D i un Skoda Octavia RS: