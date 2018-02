Tesla Model S 100 D, escac i mat

Probablement ningú més que Elon Musk creia en l’èxit comercial d’una berlina totalment elèctrica en un segment on els fabricants ‘premium’ tradicional governaven amb mà de ferro des de ja fa moltes dècades. Però contra tot pronòstic el Model S no tan sols ha convençut als compradors d’alt nivell adquisitiu: també ha obligat als fabricants tradicionals a accelerar els seus programes d’elctrificació de la seva gamma.

Vaig poder provar el 100 D, la versió amb més autonomia de tota la gamma de Tesla. Aquest versió 100 D arriba als 613 quilòmetres d’autonomia, 25 més que la versió prestacional P100 D, amb la que comparteix les bateries de 100 kWh. Tot i que Tesla mai ho ha confirmat oficialment, la potència combinada dels dos motors elèctrics del Model S -cadascun actua sobre un eix motriu- supera els 700 CV de potència tradicionals.

Un interior de luxe

El Model S no té res a envejar a cap berlina ‘premium’, ni per qualitats dels materials emprats (amb abundància de cuir, pell i pell girada, insercions d’alumini o fusta de gran qualitat) ni, per descomptat, pel gran arsenal tecnològic utilitzat, on destaca la gran pantalla tàctil central d’alta resolució de 17 polzades, la connexió gratuïta a Internet amb ràdio, connexió a Spotify, Google Maps i diversos navegadors, els tiradors integrats a la carrosseria, la càmera posterior d’alta resolució o el sistema d’il·luminació interior -llums de cortesia- amb leds enfosquits.

A més els seients són realment còmodes i ergonòmics, i les places posteriors són suficients per encabir, sense problemes, a dos adults sense cap mena de problemes (encabir un tercer ocupant és possible, però no amb els mateixos estàndards de qualitat). Tots els seients disposen de calefacció i regulació electrònica, i a més disposa d’una tercera filera opcional per encabir fins a dos infants en cadiretes a contramarxa.

La llista de gadgets pensats per fer-nos encara més agradable l’experiència al volant (o no) és extensa, i inclou un sistema de so Premium amb 11 altaveus i un filtre d’aire HEPA capaç de resisitir un atac bacteriològic. A més, a diferència de qualsevol competidor, el Model S ofereix gairebé 900 litres de capacitat repartits en els maleters davanter (espai aprofitable al no haver un motor tradicional) i posterior, una xifra que no pot igualar cap vehicle convencional.

Qui vol deixar de conduir?

A aquestes alçades tots sabem que els Tesla disposen del sistema de conducció autònoma Autopilot gràcies a les càmeres i sensors repartides pel vehicle, i que pot circular, sense problemes, sense intervenció humana (un altre cosa és que la legislació actual ho permeti).

Però el que personalment em cost entendre és qui pot voler deixar de conduir disposant d’un cotxe de més de 700 CV de potència, entrega del parell immediata, capaç d’esprintar de 0 a 100 en 4 segons i amb un insuperable sistema de tracció integral amb repartiment vectorial electrònic i automàtic. D’entrada us asseguro que us costaria bastant activar l’Autopilot, i no pas per por, si no per l’addicció que us generarà aquest cotxe un cop esteu al volant.

Gràcies al fet d’allotjar les bateries sobre el xassís del cotxe, el Model S té un centre de gravetat extremadament baix. Aquesta peculiaritat, sumades a la gestió de la tracció integral, l’amplada del cotxe i la seva batalla el fan sorprenentment efectiu, mantenint la tracció i la seguretat del cotxe en qualsevol moment, velocitat o condició atmosfèrica. Ara bé, això també fa que sigui pràcticament impossible fer derrapar o sobrevirar el cotxe, ja que encara que podem personalitzar l’alçada de la carrosseria, la gestió del motor o la rigidesa de les suspensions, no podem desactivar el sistema de tracció integral. D’acord, el Model S és el cotxe més segur de la categoria -n’estem més que convençuts- i els seus compradors difícilment volen anar a ‘driftejar’ al polígon industrial més proper, però potser un punt de major esportivitat haurien convertit el Model S 100 D en el cotxe definitiu i polivalent per a qualsevol mena de conductor.

I no ens enganyem, pràcticament tothom voldrà alliberar el potencial del Model S 100 D en la primera recta on pugui explorar l’autèntic potencial d’aquest elèctric. La sensació de velocitat quan prems a fons l’accelerador és única, i ni tan sols m’atreveixo a comparar-la amb altres cotxes esportius que hem pogut provar com els Lotus Elise 400 o l'Audi RS6 Performance, per exemple. En aquest sentit entenc que la versió prestacional P100D ens traslladi a un altre món, amb una capacitat d’acceleració superior a la de molts Ferrari, Lamborghini o Aston Martin.

Més enllà de les seves capacitats dinàmiques, el Model S també esdevé un magnífic company de viatge en desplaçamens mitjans o llargs, ja que el seu xassís i el seu bastidor han estat dissenyats específicament per absorbir qualsevol irregularitat de l’asfalt en forma de sotrac i no la transmet dins l’habitacle. La comoditat i el confort, la suavitat del bastidor, sumats a l’absència de soroll d’un motor tèrmic i a la possibilitat de cedir el control de la conducció al mateix cotxe converteixen el Model S en el millor turisme -en el sentit tradicional del mot- de tot el segment, i potser també de tot el mercat.

Desgraciadament el Model S 100 D no és un cotxe barat, ni està a l’abast de la major part de les butxaques del país. El seu preu no és en cap cas inferior als 100.000 euros, i la xarxa de carregadors ràpids de Tesla, els Superchargers, encara no cobreixen tots els racons del país (tot i que sí els principals nusos de comunicació).