Alpine, la revolució francesa en format elèctric

Alpine va néixer l’any 1955 com un taller de Dieppe especialitzat en la preparació de cotxes de tall esportiu i que ben aviat va passar a pertànyer a l’òrbita de Renault. Després d’anys daurats durant la dècada dels 70 (amb victòries sonades com la del ral·lii de Monte Carlo de l’any 1971), Renault va decidir ressuscitar la marca i el mític A110 l’any 2017, aprofitant les històriques instal·lacions de Dieppe.

L’arribada de Luca de Meo al capdavant de Renault ha suposat un reposicionament i nou impuls de la llegendària filial esportiva de la marca del rombe, posicionant-la al bell mig de l’huracà mediàtic amb un nou equip de Fórmula 1 (on correrà l’espanyol Fernando Alonso les properes dues temporades) per fer-la més visible al gran públic, i ara amb la concreció d’una nova gamma de productes de tall esportiu i totalment elèctrics (sí, elèctrics).

Segons el nou pla de creixement presentat pel president italià de Renault aquesta setmana Alpine passarà a convertir-se en un fabricant de cotxes esportius de zero emissions amb una gamma de tres vehicles formada per una versió radical i esportiva del nou Renault 5 elèctric, que s’anomenarà R5 Alpine, un nou SUV o totcamí, orientat a un públic més familiar, i per acabar un nou esportiu (una mena d’A110 en versió elèctrica) i que la marca francesa desenvoluparà de la mà de Lotus.

De tots els nous models de la marca destaca aquest nou esportiu elèctric que Alpine fabricarà amb col·laboració amb Lotus, un petit fabricant de cotxes esportius britànic sota el paraigua del grup xinès Geely i que ja ha anunciat un superesportiu elèctric de 2.000 CV anomenat Lotus Evija i que tindrà un preu realment prohibitiu de gairebé dos milions d'euros,

Amb tot, el futur esportiu elèctric d’Alpine no serà un Evija, si no que aprofitarà les sinergies amb Lotus per fer un cotxe elèctric i esportiu més econòmic, amb un preu d’uns 50.000 euros, un objectiu que Lotus va fixar de cara a 2023 i que podria quedar definitivament associat a aquesta col·laboració amb Alpine.

El darrer punt interessant del pla de Luca de Meo amb Alpine és que aquesta filial acabarà absorbent tots els models de competició de Renault, molts dels quals fins ara han estat dins de la divisió Renault Sport o RS i que en un futur hauran de competir sota la marca Alpine. A priori aquesta decisió no haurà d’afectar a la resta de models de la gamma comercial que llueixen el cognom RS (és a dir, els Clio RS i Mégane RS), que seguiran sent models de la marca Renault i no pas d’Alpine, més centrada en productes totalment elèctrics.