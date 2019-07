Volkswagen T-Cross: l’ofensiva SUV guanya terreny

Les inversions de Volkswagen a la fàbrica de Landaben, una de les 122 que tenen per tot el món (només a Europa en tenen 71), han sigut de mil milions d’euros en els últims cinc anys. Aquesta injecció de diners tan important s’ha fet per permetre que la factoria navarresa pugui fabricar el T-Cross, a més del Polo, que ja produeix des de fa anys per a tots els mercats internacionals. De fet, un 91% de la seva producció està destinada a l’exportació a més de quaranta països.

La xifra parla per si sola de la transcendència estratègica d’aquest nou cotxe per a la marca alemanya. Amb el T-Cross, Volkswagen ja té un model SUV en cada segment del mercat, amb una família que també inclou els models T-Roc, Tiguan i Touareg.

A l’estat espanyol, per exemple, un 47% de les vendes d’automòbils les protagonitzen justament els cotxes amb aquestes característiques.

Competir amb els SUV urbans

El T-Cross pertany a la subdivisió dels SUV urbans, una part del pastís que l’any passat va créixer un 34% i en què s’haurà d’enfrontar a models tan consolidats com el Renault Captur, el Peugeot 2008, el Hyundai Kona, el Seat Arona, el Nissan Juke o el Kia Stonic, entre d’altres.

El T-Cross té 6.300 peces, subministrades per 500 proveïdors i que després munten els gairebé cinc mil treballadors que conviuen en aquesta fàbrica amb un exèrcit de robots movent-se al compàs en una coreografia hipnòtica, com vam comprovar en la visita que vam realitzar recentment.

El nou SUV comparteix plataforma amb el Polo, la MQB, tot i que és 5,5 centímetres més llarg, 12 més alt i 9 més ample. La principal diferència entre els dos cotxes està, sobretot, en la posició de conducció, més elevada en el nou model gràcies a unes petites bigues soldades a la base del cotxe per proporcionar millor perspectiva de visibilitat al volant.

La superfície interior és prou ampla i sobretot versàtil gràcies a la modularitat i la molt notable capacitat del maleter, 385 litres, que creixen fins als 455 gràcies a la mobilitat de la banqueta posterior i que arriben fins als 1.281 litres si abatem els seients.

Elements com la tecnologia del cockpit digital o la utilització de llums led en tota la gamma, tant al davant com al darrere; les alternatives de connectivitat que ofereix a través de l’aplicació VW Connect, que actua com un assistent personal, i les múltiples opcions d’acabats, disseny i personalització (l’ofereixen en 12 colors diferents) destaquen especialment fins a reunir en aquest cotxe solucions pròpies de vehicles de segments superiors.

On ho notem més, això, és precisament en els nivells de seguretat que ofereix aquest SUV, que en el test Euro NCAP ja ha obtingut les cinc estrelles, el màxim possible. Però també en els molts sistemes d’ajuda a la conducció que equipa, com el conjunt Front Assist amb detecció de vianants, la frenada d’emergència en ciutat, el sistema d’avís de desviació de carril, l’assistent per a arrencades en pujada, els sensors d’angle mort i sortida d’aparcament i el detector de fatiga, entre d’altres.

Tres nivells d’acabats

El T-Cross es presenta amb els tres nivells d’acabats habituals de la marca: Edition, Advance i Sport, i amb tres motoritzacions diferents: dues de gasolina de 95 CV (amb canvi manual de cinc marxes) i de 115 CV (que a una caixa manual de sis relacions n’hi afegeix una altra d’automàtica de set), i una dièsel de 95 cavalls, només amb alternativa manual de cinc velocitats. Una mica més endavant hi haurà una quarta opció, de gasolina, que oferirà 150 CV, procedents del 1.5 TSI que ja hem vist en altres cotxes del grup. De moment no està previst que hi hagi cap versió híbrida, a diferència del seu cosí de Seat, l’Arona, que té una opció que combina amb CNG.

Conduir el T-Cross és molt agradable, com vam comprovar per indrets com la ciutat de Pamplona, Roncesvalles o la vall del Roncal. Aquest SUV té un caràcter més urbà que el T-Roc i és més compacte que el Tiguan, tot i que té un nivell de sofisticació que se li acosta.

La pràctica que Volskwagen ha anat acumulant en el disseny i la fabricació de models SUV es fa notar en aquest cotxe, que recull el bo i millor de les experiències anteriors.

Arriba l’autobús elèctric de dos pisos

La Fira de Tecnologia de Terra, Infraestructura i Transport de Corea ha tingut com a protagonista destacat l’autobús elèctric de dos pisos presentat per Hyundai, amb una capacitat per a 70 passatgers, força més que la que fins ara oferien els autobusos tradicionals. El vehicle permet l’accessibilitat a ocupants amb mobilitat reduïda a través de dues cadires de rodes fixes, una rampa d’accés automàtica i l’adaptació del pis de sota, que té capacitat per a 11 viatgers.

El vehicle fa gairebé 13 metres de llarg i 4 d’alçada. Porta un motor de 240 kW a l’eix posterior i unes bateries de 384 kW capaces d’oferir una autonomia de 300 km amb una càrrega de només 72 minuts. Entre els diferents dispositius de seguretat que porta cal destacar el control dinàmic VDC, l’assistent anticol·lisions FCA, que es basa en una càmera frontal, i el suport per al manteniment de carril LKA, que llegeix les línies que delimiten la via.

Guzzi-Wan Kenobi

L’actor escocès Ewan McGregor, conegut per pel·lícules com la nissaga Star Wars (en què feia d’Obi-Wan Kenobi quan el protagonista era jove), Trainspotting o Moulin Rouge és un gran entusiasta de les motos. La seva passió torna a quedar clara en la campanya que protagonitza per a la italiana Moto Guzzi, que l’ha triat per a l’anunci de la nova V85 TT, una gran enduro per fer viatges llargs per tota mena de pistes i carreteres.

Màsters electrificats

L’enginyeria de competició QEV Technologies, que porta més de quinze anys desenvolupant productes elèctrics per a l’automoció, acaba de crear la QEV Academy: un centre de formació per preparar professionals que vulguin dedicar-se a les curses elèctriques. El curs tindrà 400 hores teòriques i 150 de pràctiques, que impartiran a la seu que tenen a tocar del Circuit de Catalunya. La gestió de l’equip Mahindra a la Fórmula-e els avala.