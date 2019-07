Derbi Antorcha: la moto dels paletes

Si el Seat 600 va contribuir a democratitzar la mobilitat a Espanya, el seu equivalent en l’àmbit de les dues rodes va ser la Derbi Antorcha, coneguda popularment com la Derbi Paleta per la gran acollida que aquest vehicle va tenir entre els treballadors del gremi de la construcció.

A partir del motor de la Derbi 65, clarament inspirat en el propulsor Sachs d’origen alemany, la marca de Mollet del Vallès va crear l’Antorcha.

Durant els quinze anys que la van fabricar, del 1965 al 1980, van fer moltes versions diferents d’una moto de la qual es van arribar a produir mig milió d’unitats. La més popular va ser, probablement, la Tricampeona, que van fer del 1973 al 1978.

La Derbi Paleta va ser l’eix al voltant del qual va girar tota l’activitat de la marca catalana, el principal piló que va sustentar la seva economia i posterior creixement i, també, el punt de partida per a les llegendàries bales vermelles, les imbatibles motos preparades per Paco Tombas -el mag de Lliçà d’Amunt-, que a cops de llima va proporcionar a Ángel Nieto les motos que li van proporcionar cinc dels seus tretze títols mundials.

L’Antorcha disposava d’un motor de 49 centímetres cúbics, amb tres marxes, que anava penjat del xassís. El seu dipòsit elevat i arrodonit era una de les claus de l’èxit, ja que feia que aquest model tingués més aspecte de moto que no pas del que era en realitat: un ciclomotor.

La Derbi Paleta valia 10.900 pessetes, i es caracteritzava per la seva robustesa -no s’espatllaven gairebé mai i, si ho feien, les avaries eren fàcils de solucionar-, però també per com corrien, i més si els seus usuaris queien en la fàcil temptació d’incrementar-ne la cilindrada fins a 65 o 74cc, tot i que això era il·legal.