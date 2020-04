Fiat Coupé, el Ferrari de la gent normal

L’any 1993 Fiat va sorprendre el món quan va presentar el Fiat Coupé, un esportiu que, com el seu nom indicava, recuperava la tradició dels models cupès de la marca torinesa, i que volia fer-se un lloc en el mercat per convertir-se en l’alternativa italiana econòmica als models esportius de Ferrari, Maserati o Lamborghini. Seguint una mica la lletra de la cançó Common people de Pulp –que els Manel van versionar en català amb molt d'èxit–, aquest era l'esportiu de la gent normal, la gent que només pot somniar amb un esportiu italià de disseny especial i únic.

El seu disseny, trencador i espectacular, encara és vigent avui dia. Dissenyat per un equip de Pininfarina capitanejat per Chris Bangle i desenvolupat de la mà del Centro Stile Fiat de Torí, el Fiat Coupé presentava una carrosseria molt espectacular, amb línies marcades de tendència ascendent, amb una estètica a mig camí dels esportius italians dels anys 70 i 80 i del mític Ford GT, de dimensions considerables (feia 4,2 metres de llarg i 1,7 d’ample) i amb espai per a quatre ocupants i un maleter de 295 litres de capacitat.

El Fiat Coupé utilitzava la plataforma de tracció davantera Type 2 que ja feien servir els Fiat Tipo, Bravo, Brava i Marea, els Lancia Delta i Dedra i els Alfa Romeo 155, Spider, 145 i 146. Gràcies al fet d’aprofitar una plataforma ja desenvolupada i amortitzada, el Fiat Coupé es podia justificar des d’un punt de vista empresarial, ja que els costos de desenvolupament no eren excessivament alts. Fins i tot aprofitava també els motors de gasolina atmosfèrics de dos litres i 16 vàlvules de 142 CV que ja feien servir altres models de la marca i un motor 2.0 16v Turbo de 195 CV que havia estrenat el Lancia Delta Integrale. En tots dos casos els motors es maridaven amb un canvi de marxes de cinc relacions de recorregut curt que millorava encara més el plaer a l’hora de conduir.

L’estètica especial del Fiat Coupé i la seva mecànica van fer-lo molt popular entre els apassionats del motor dels anys 90, i en el segment dels cupès (avui pràcticament desaparegut), en el qual se les havia de veure amb rivals de molta entitat com el Honda Prelude, el Mitsubishi Eclipse, l’Opel Calibra, el Ford Prove o el Volkswagen Corrado, entre altres. De fet, la seva acollida al mercat va ser magnífica, i el primer any Fiat va rebre més de 17.000 comandes del Fiat Coupé.

L’any 1996 Fiat va renovar la seva oferta mecànica i va introduir el llegendari motor de cinc cilindres en línia en versions atmosfèrica i turbo que utilitzava el Lancia Kappa i que arribava fins als 220 CV en la versió turboalimentada. Aquesta potència permetia que el Fiat Coupé tingués una velocitat punta limitada de 250 km/h i accelerés de 0 a 100 en poc més de sis segons, fet que el convertia en el Fiat de sèrie més ràpid de la història. A banda de l’actualització mecànica, el Fiat Coupé va rebre nous colors de pintura per a la carrosseria, noves llandes, seients esportius signats per Recaro, un nou sistema d’aire condicionat i doble airbag frontal.

De fet, el Fiat Coupé Turbo amb motor de cinc cilindres turbo de 220 CV (a partir del 1999 amb canvi manual de sis relacions i distribució variable VIS) és el model més buscat pels col·leccionistes, i trobar una unitat en bon estat de conservació és força complicat, ja que els propietaris no acostumen a vendre aquests models tan exclusius. El Fiat Coupé Turbo 2.0 i 20 v de 220 CV tenia un preu força elevat al nostre mercat, ja que arribava als 4,98 milions de pessetes, una suma de diners important que calculant el percentatge d’inflació equivaldrien a uns 48.000 euros avui dia. Finalment, Fiat va deixar de vendre el Fiat Coupé l'any 2000 sense cap successor després d’haver fabricat més de 70.000 unitats i d'haver deixat un important record entre els aficionats. Curiosament, i com a epíleg d'aquesta història, Fiat repeteix la mateixa història amb el 124, el successor espiritual del Fiat Coupé, vint anys després, i ha de retirar-lo sense cap successor en la seva línia dinàstica.