Fiat deixarà de comercialitzar el 124 Spider

El 124 Spider és una ‘rara avis’ de Fiat i Abarth. De fet, aquest ‘roadster’ o biplaça descapotable de tracció posterior i motor longitudinal ni tan sols és genuïnament italià, ja que neix fruit d’un acord amb Mazda i utilitza la mateixa plataforma i gairebé els mateixos elements mecànics i estructurals que els d’Hiroshima utilitzen en el llegendari MX-5. De fet, els italians es limiten a enviar els motors del grup italià i els japonesos s’encarreguen de maridar-los amb el seu xassís.

Fiat mai ha acabat de creure’s les possibilitats del 124 Spider, un model passional que no acabava de quadrar amb la resta de la gamma del fabricant italià, i que ni tan sols en les versions Abarth –com la que vam poder provar ara fa un temps– ha acabat de guanyar-se la confiança de la direcció del grup italo-americà. El fet de fabricar-se al Japó depenent d’un altre fabricant, com Mazda, ha fet també que presenti un preu de venda menys competitiu que el seu bessó MX-5, que per acabar-ho d’adobar té més reputació i nom en el mercat internacional.

Els italians ja han anunciat a Mazda que no estan interessats en allargar el 124 Spider en una nova generació, i que deixaran de comercialitzar el model quan acabi la seva vida comercial actual, ja que el concepte de petit cotxe esportiu biplaça i descapotable no acaba de lligar amb l’orientació que la direcció del grup FCA vol donar a la seva marca.

I és que Fiat vol seguir la nova filosofia ABC (‘Affordable, but cool’) i vol començar a treballar en l’electrificació de la seva gamma, sobretot ara que té els ulls posats en una possible fusió amb algun altre gran fabricant d’automòbils, com Renault o el conglomerat coreà Kia-Hyundai.

Ras i curt, Fiat es vol especialitzar en fabricar cotxes urbans i elèctrics, ampliant la família i oferta del 500, mantenint el Tipo –que es ven força bé en els mercats emergents de l’Amèrica Llatina, els països del Magreb, els països de l’Est europeu i Turquia– i creant un nou Panda electrificat, amb una gamma de models pensats per ser funcionals i amb poc impacte ecològic, una equació en què el 124 Spider no acaba d’encaixar.