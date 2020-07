El ral·li de la Llana es passa a la realitat virtual

El Motor Club Sabadell és un dels clubs d’automobilisme més importants i actius de tot el país, i cada any organitza el ral·li de la Llana, un dels esdeveniments més rellevants del motor català, que enguany també ha patit les restriccions a causa de la pandèmia del covid-19.

Precisament per lluitar contra aquesta malaltia i recaptar fons per a la Marató de TV3 d’aquest any, dedicada íntegrament al coronavirus, el Motor Club Sabadell impulsa el primer ral·li de la Llana totalment virtual, que, aprofitant la base del simulador automobilístic Assetto Corsa, permetrà recrear de manera virtual els trams d’Estenalles o de Rellinars amb la màxima fidelitat al tram real.

Aquest ral·li virtual, que se celebrarà el 20 de desembre coincidint amb la Marató de TV3, serà el primer que es farà a Catalunya amb trams de terra i asfalt que recrea espais i paisatges del país. El llistat de localitzacions reals és llarg, ja que tindrà la sortida al Parc Catalunya i al centre històric de Sabadell i recrearà les carreteres més carismàtiques i estimades del Vallès, per oferir un total de 87,6 quilòmetres de trams reals cronometrats.

El projecte de ral·li de la Llana virtual ha comptat amb el suport tècnic i el desenvolupament gràfic de l’empresa vallesana SimRally, que serà l’encarregada de desenvolupar els trams amb la màxima fidelitat a partir de la base creativa que permet el videojoc Assetto Corsa en la seva versió per a ordinador.