Els missatges de ràdio de la F1, en format dibuixos animats

La Fórmula 1 ha volgut tancar l’any amb un divertit tuit que conté un vídeo de dibuixos animats que marida les millors frases de ràdio d’aquest 2018 amb escenes de la vida quotidiana. El resultat és molt fresc, sorprenent i divertit en un món –el de la Fórmula 1– a vegades massa hermètic i elitista.

El vídeo final, creat pel britànic Nick Murray Willis, és un compendi de poc més d’un minut i mig que recull els comentaris més divertits de tot el 2018. En pocs dies el vídeo de la Fórmula 1 s’ha fet viral, i és que el resultat final val la pena:

Some of our favourite soundbites from 2018, re-imagined... 😂#F1pic.twitter.com/3A0NMfD3ql