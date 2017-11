De ‘gamer’ a pilot de Fórmula 1

McLaren va organitzar un concurs anomenat ‘World's Fastest Gamer’ per escollir un dels seus nous pilots provadors dels monoplaces de Fórmula 1. Al concurs s’hi van presentar més de 30.0000 candidats, que van passar diverses fases eliminatòries fins arribar a una fase final, celebrada a les instal·lacions de McLaren a Woking, Anglaterra, on els aspirant havien de fer servir el simulador oficial de l’equip durant unes 4 hores.

El guanyador ha estat l’holandès Rudy Van Buren, un jove comercial de 25 anys que ja havia estat campió holandès de Karts l’any 2003. Van Buren va haver de deixar la competició als 16 anys, quan no va trobar cap espònsor comercial per seguir la seva carrera, però nou anys després el món del motor li ha tornat a obrir la porta per dedicar-se professionalment a la competició.

Van Buren va derrotar en la gran final a un compatriota seu, un jove estudiant universitari de només 20 anys anomenat Freek Schothorst, que de moment, s’ha assegurat un volant la temporada vinent a la Fórmula 3.

Aquesta ha estat la primera aproximació d’una escuderia de Fórmula 1 als e-Sports, que de ben segur tindrà continuïtat de cara a l’any vinent a diversos equips de Fórmula 1.