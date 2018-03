I.D. R Pikes Peak, l'esportiu elèctric de Volkswagen que vol derrotar Tesla

L'ascens a Pikes Peak, a l'estat nord-americà de Colorado, és un dels esdeveniments esportius més importants de l'any. Volkswagen hi vol escriure una pàgina daurada conquerint la mítica cursa americana amb un cotxe cent per cent elèctric.

El rècord vigent a Pikes Peak, un recorregut de 20 quilòmetres amb un desnivell de 1.500 metres, el té el prototip elèctric del xinès e0 PP100 i el seu estratosfèric temps de 8:57, que és l'objectiu que vol batre l'equip Volkswagen Motorsport amb l'I.D. R Pikes Peak.

Pikes Peak és un nou inici: estem desenvolupant, per primera vegada, un vehicle de competició completament elèctric. Estem molt motivats davant aquest nou repte Sven Smeets - Director Volkswagen Motorsport

L'escollit per pilotar l'esportiu elèctric de Volkswagen és el pilot Romain Dumas, un pilot que ja ha guanyat en tres ocasions la pujada a Pikes Peak i que també té experiència amb esportius elèctrics. Una aposta sobre segur per conquerir una de les fites més emocionants de la temporada. I és que Volkswagen se les veurà amb Tesla i algunes marques xineses com Nio, a les que haurà de derrotar en una de les edicions més interessants dels darrers anys.

No en sabem gaire cosa, del bòlid elèctric de Volkswagen –més enllà de les imatges on mostra la silueta i el seu nom–, però segons apunten les primeres informacions, aquest monoplaça disposarà d'un sistema de tracció integral amb una aerodinàmica molt acurada per conquerir la cursa de muntanya més prestigiosa del món.